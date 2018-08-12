Beş yıllık kan davası, 5 bin kişinin katılımıyla son buldu

Kan davas\u0131na d\u00f6nen olayda aileleri bar\u0131\u015ft\u0131rmak i\u00e7in araya giren Metina-Der \u00fcyeleri ve kanaat \u00f6nderlerinin 5 y\u0131ll\u0131k \u00e7abas\u0131 sonucunda aileler Balp\u0131nar k\u00f6y\u00fcnde d\u00fczenlenen bar\u0131\u015f t\u00f6reniyle husumeti sona erdirdi. ,\u00d6zy\u0131lmaz ve Kaya aileleri aras\u0131nda 5 y\u0131l \u00f6nce arazi anla\u015fmazl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle \u00e7\u0131kan silahl\u0131 kavgada 5 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f, 6 ki\u015fi de yaralanm\u0131\u015ft\u0131. ,Yakla\u015f\u0131k 5 bin ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 t\u00f6ren Kur'an-\u0131 Kerim tilavetiyle ba\u015flad\u0131. ,Olay Maz\u0131da\u011f\u0131'n\u0131n Balp\u0131nar ve Sisan k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fand\u0131. ,Daha sonra dualar e\u015fli\u011finde iki ailenin \u00fcyeleri Kur'an-\u0131 Kerim alt\u0131ndan ge\u00e7erek bar\u0131\u015f yemini etti. ,Verilen yeme\u011fin ard\u0131ndan yap\u0131lan konu\u015fmalarda bar\u0131\u015f vurgusu yap\u0131larak bir daha olaylar\u0131n ya\u015fanmamas\u0131 temennisinde bulunuldu.\r\n\r\n,Bar\u0131\u015f yeme\u011fi i\u00e7in 14 dana kesilirken, 'Bar\u0131\u015f' kelimesinin harflerinin yaz\u0131l\u0131 oldu\u011fu ti\u015f\u00f6rtler giydirilen \u00e7ocuklar bar\u0131\u015f g\u00fcvercinleri u\u00e7urdu. ,Metina A\u015fireti lideri \u015eerif Temelli burada yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, "\u00c7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n gelece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnerek bar\u0131\u015fa ikna olan Balp\u0131nar ve Sisan aile temsilcilerimize bizleri k\u0131rmad\u0131klar\u0131 i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Metina\u2019n\u0131n oldu\u011fu yerde bar\u0131\u015f, bar\u0131\u015f\u0131n oldu\u011fu yerde huzur vard\u0131r. Bu bar\u0131\u015f\u0131n kal\u0131c\u0131 olmas\u0131n\u0131 Allah\u2019tan diliyorum. Bar\u0131\u015f\u0131n b\u00f6lgedeki di\u011fer husumetli ailelere de \u00f6rnek olmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum. Katk\u0131 sunan herkese te\u015fekk\u00fcr ediyorum" dedi.\r\n\r\n ,Metina-Der Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n Pirin\u00e7\u00e7io\u011flu, gece g\u00fcnd\u00fcz demeden Metina A\u015fireti\u2019nin ileri gelenlerinin yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda husumeti sonland\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek, "5 tane \u00f6l\u00fc vard\u0131. Bu b\u00fct\u00fcn Metina ailesini rahats\u0131z ediyordu. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck aileler. \u0130kisi de \u00e7ok de\u011ferli aileler. Yani bizi \u00fcz\u00fcyordu. Arkada\u015flarla, kanaat \u00f6nderleri ile bunu \u00e7\u00f6zd\u00fck \u00e7ok mutluyuz. \u00d6n\u00fcm\u00fczde birka\u00e7 tane kan davas\u0131 var. Onlar\u0131 da in\u015fallah bitirece\u011fiz. Bar\u0131\u015f s\u00fcreci biraz zor bir i\u015f. Bir iki g\u00fcnde olmaz. Bu yakla\u015f\u0131k 4 y\u0131l s\u00fcrd\u00fc. O y\u00fczden mutluyuz. Biz mutluyuz, ailelerimiz mutlu, dostlar\u0131m\u0131z, akrabalar\u0131m\u0131z arkada\u015flar\u0131m\u0131z mutlu" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Metina-Der Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyesi Esat G\u00fcng\u00fcr\u00fcr ise bar\u0131\u015f t\u00f6reninin bayram havas\u0131nda ge\u00e7ti\u011fini vurgulayarak, "\u0130ki ailemiz aras\u0131nda olumsuz bir hadise meydana geldi. \u00c7ok mutluyuz. Eme\u011fi ge\u00e7en herkese \u015fahs\u0131m ve Metina-Der a\u015firetimiz ad\u0131na te\u015fekk\u00fcr ediyoruz" \u015feklinde konu\u015ftu.,.