Beşiktaş 2-3 Antalyaspor maçı özeti ve golleri izle

Be\u015fikta\u015f Antalyaspor ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? ile ilgili detaylar haberimizde.,S\u00fcper Lig'in \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc haftas\u0131nda Be\u015fikta\u015f Antalyaspor'u a\u011f\u0131rlad\u0131. ,Kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 3-2 kazanan Antalyaspor 3 puan\u0131 hanesine yazd\u0131rd\u0131., BJK Antalyaspor ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle. \u0130\u015fte detayl\u0131 ma\u00e7 bilgileri...\r\n\r\n,24'te tekrar Doukara fark\u0131 2'ye \u00e7\u0131kartt\u0131. ,56'da Pepe fark\u0131 1'e indirdi.,Dakika 20'de Doukara skoru 1-0'a getirdi. , Peki, Be\u015fikta\u015f Antalyaspor ma\u00e7\u0131 skoru, ka\u00e7 ka\u00e7 bitti gibi sorular haberimizde.,Be\u015fikta\u015f ise 6 puanda kald\u0131. ,26'da ise Negredo sahneye \u00e7\u0131kt\u0131 ve fark\u0131 1'e indirdi. ,<p><strong><span style="font-size:20px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/besiktas-antalyaspor?id=111325902" target="_blank"><span style="color:#FFFF00"><span style="background-color:#000000">BE\u015e\u0130KTA\u015e - ANTALYASPOR MA\u00c7I \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>,Dakika 33'te ise Yekta fark\u0131 tekrar 2'ye \u00e7\u0131kartt\u0131.