Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maçı özeti ve golleri izle | BJK Torshavn maçı skoru özeti video

Be\u015fikta\u015f Torshavn ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti ve golleri futbol severler taraf\u0131ndan merak ediliyor. ,Yeni sezonda taraftarlar\u0131 ile ilk kez Vodafone Arena'da bulu\u015fan siyah beyazl\u0131lar\u0131n golleri Larin, O\u011fuzhan \u00d6zyakup ve Caner Erkin'den geldi. , Bol goll\u00fc ge\u00e7en kar\u015f\u0131la\u015fma Be\u015fikta\u015f taraftarlar\u0131n\u0131 mutlu etti. Be\u015fikta\u015f Torshavn ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti ve golleri, skoru \u00f6zeti ve videosu sizlerle...,Be\u015fikta\u015f'ta D\u00fcnya Kupas\u0131 ma\u00e7lar\u0131 nedeniyle tak\u0131ma ge\u00e7 dahil olan Portekizli Pepe ile Ricardo Quaresma, ilk ma\u00e7ta oldu\u011fu gibi r\u00f6van\u015fta da kadroda yer almad\u0131. \u0130lk ma\u00e7ta yedek soyunan Alvaro Negredo ile Orkan \u00c7\u0131nar, ikinci kar\u015f\u0131la\u015fmada kadroda bulunmad\u0131.,Be\u015fikta\u015f, B36 Torshavn kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131yla 74 g\u00fcn sonra Vodafone Park'ta resmi bir kar\u015f\u0131la\u015fmaya \u00e7\u0131kt\u0131. Stad\u0131ndaki son resmi kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 ge\u00e7en sezon Spor Toto S\u00fcper Lig'in 34. haftas\u0131nda Sivasspor ile oynayan siyah-beyazl\u0131 ekip, bu m\u00fccadeleyi 5-1 kazanm\u0131\u015ft\u0131.,Siyah-beyazl\u0131 ekipte Utku Yuvakuran, O\u011fuzhan \u00d6zyakup, Mustafa Pektemek, Dorukhan Tok\u00f6z, Alpay \u00c7elebi, G\u00f6khan T\u00f6re, Vagner Love yedek soyundu.,Be\u015fikta\u015f Torshavn ma\u00e7\u0131n\u0131n \u00f6zeti ve golleri sizlerle...\r\n,<p><span style="font-size:18px"><a href="https:\/\/www.dsmart.com.tr" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>BE\u015e\u0130KTA\u015e TORSHAVN MA\u00c7ININ \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n,UEFA Avrupa Ligi \u00f6n eleme turundaki ilk ma\u00e7\u0131nda deplasmanda 2-0'l\u0131k galibiyet alan Be\u015fikta\u015f, kendi evinde de galibiyet alarak taraftarlar\u0131n\u0131 mutlu etti.