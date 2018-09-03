Beşiktaş'a Caner ve Gökhan'dan kötü haber

Be\u015fikta\u015f, Bursaspor ile oynad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7ta sakatlanan Caner Erkin ve G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl'le ilgili a\u00e7\u0131klama yay\u0131nlad\u0131.\r\n,A\u00e7\u0131klamada iki oyuncunun tedavisine ba\u015fland\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.,Kul\u00fcb\u00fcn internet sitesinde yer alan a\u00e7\u0131klamada, yap\u0131lan muayeneler sonucunda G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn sa\u011f omuzunda k\u0131smi y\u0131rt\u0131k, zedelenme ve kemik \u00f6demi, Caner Erkin'in ise sol uyluk arka adale kas zar\u0131nda y\u0131rt\u0131k ve buna ba\u011fl\u0131 kanama tespit edildi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f, Bursaspor ile oynanan Spor Toto S\u00fcper Lig 4'\u00fcnc\u00fc hafta m\u00fccadelesinde Caner Erkin ve G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl sakatl\u0131k ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n