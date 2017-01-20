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Beşiktaş'a dev gelir, ne kazandılar?
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Beşiktaş'a dev gelir, ne kazandılar?
Siyah beyazlılar 1.5 yılda yaptığı futbolcu satışlarıyla kasasını doldurdu.
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