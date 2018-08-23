Beşiktaş'a Sambacı yıldız!

Anderson Talisca'n\u0131n bo\u015flu\u011funu doldurmak isteyen Be\u015fikta\u015f'ta s\u00fcrpriz bir isim harekete ge\u00e7ildi.\r\n,Siyah-Beyazl\u0131lar, Brezilya'n\u0131n Palmeiras tak\u0131m\u0131nda forma giyen 28 ya\u015f\u0131ndaki orta saha oyuncusu Lucas Lima ile temasa ge\u00e7ti. \r\n\r\n,Kartal, teknik ekibin raporu do\u011frultusunda tecr\u00fcbeli oyuncuya ilk teklifini yapt\u0131 ve beklemeye ge\u00e7ti.,Siyah-Beyazl\u0131 y\u00f6netim, Sambac\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131n menajeri ile ilk g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Taraflar\u0131n bir ka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde yeniden bir araya gelece\u011fi ve transfere son noktay\u0131 koyaca\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,10 numara pozisyonunda oynayan Lucas Lima, sol kanatta da g\u00f6rev alabiliyor.,Lucas Lima, bu sezon Palmeiras formas\u0131yla 17 lig ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131 ve 2 gol ve 2 asist \u00fcretti. Santos'tan Palmeiras'a bu sezon transfer olan Lima'n\u0131n kul\u00fcb\u00fcyle olan s\u00f6zle\u015fmesi 2022 y\u0131l\u0131nda sona eriyor.(Takvim)\r\n\r\n, Brezilyal\u0131 oyuncu, Anderson Talisca'n\u0131n tak\u0131mdan ayr\u0131lmas\u0131ndan sonra bu bo\u015flu\u011fu rahatl\u0131kla dolduracak bir isim.\r\n\r\n, Be\u015fikta\u015f oyuncuyu kiral\u0131k istiyor.\r\n\r\n