Beşiktaş Adem Ljajic ile kiralık olarak anlaştı! Adem Ljajic kimdir?

\u0130\u015fte yeni 10 numara! Duyurdular...,Be\u015fikta\u015f Talisca'n\u0131n gitmesinin ard\u0131ndan 10 numara pozisyonunda olu\u015fan bo\u015flu\u011fu Adem Ljajic ile giderdi. ,Siyah Beyazl\u0131 ekip S\u0131rp futbolcuyu 1 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralad\u0131.,Be\u015fikta\u015f, 27 ya\u015f\u0131ndaki S\u0131rp futbolcu Adem Ljajic'i 1 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiral\u0131k olarak kadrosuna katt\u0131. ,A Spor'un haberine g\u00f6re, Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman ve Transfer Komitesi Ba\u015fkan\u0131 Umut G\u00fcner, Adem Ljajic transferinde rol ald\u0131. ,Be\u015fikta\u015f yetkilileri, yar\u0131n Torino'ya giderek son detaylar\u0131 masaya yat\u0131racak. Ak\u015fam saatlerinde KAP bildiriminin yap\u0131lmas\u0131 bekleniyor.,Futbolculuk kariyerine Partizan altyap\u0131s\u0131nda ba\u015flayan Ljajic, 19 ya\u015f\u0131ndayken Fiorentina'ya transfer oldu. Floransa ekibinde g\u00f6sterdi\u011fi ba\u015far\u0131l\u0131 performans ile 10,8 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda AS Roma'ya ge\u00e7i\u015f yapan S\u0131rp futbolcu, 2015\/16 sezonunu Inter'de kiral\u0131k ge\u00e7irdikten sonra kul\u00fcb\u00fcne d\u00f6ner d\u00f6nmez 8,1 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Torino'ya sat\u0131ld\u0131. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Torino formas\u0131 ile 28 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Ljajic, 6 gol 13 asist katk\u0131s\u0131nda bulundu.