Beşiktaş Akhisarspor şifresiz canlı izle (beIN SPORTS canlı)

Be\u015fikta\u015f Akhisarspor ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 anlat\u0131m izle linki haberimizde.,S\u00fcper Lig'in a\u00e7\u0131l\u0131\u015f haftas\u0131nda Be\u015fikta\u015f, S\u00fcper Kupa sahibi Akhisarspor'u konuk ediyor. ,Evinde saha ve seyirci avantaj\u0131n\u0131 kullanmak isteyen Be\u015fikta\u015f, lige galibiyetle ba\u015flamak istiyor. ,En son S\u00fcper Kupa'da Galatasaray'\u0131 ma\u011flup eden Akhisarspor ise zorlu Be\u015fikta\u015f deplasman\u0131nda puan veya puanlar pe\u015finde. ,BE\u015e\u0130KTA\u015e: Tolga, G\u00f6khan, Pepe, Necip, Caner, Medel, O\u011fuzhan, Tolgay, Babel, Lens, Larin\r\nTEKN\u0130K D\u0130REKT\u00d6R: \u015eenol G\u00fcne\u015f\r\n\r\n\r\n,AKH\u0130SARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpa\u015fa, \u00d6mer, Aykut, Sissoko, Miguel Lopes, Bilal, Larsson, Seleznov\r\nTEKN\u0130K D\u0130REKT\u00d6R: Safet Susic,Be\u015fikta\u015f, evinde oynad\u0131\u011f\u0131 son 44 lig ma\u00e7\u0131nda yenilmedi. S\u00fcper Lig\u2019de sahas\u0131ndaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftas\u0131nda, 3. \u0130stanbul Ba\u015fak\u015fehir Fatih Terim Stad\u0131\u2019nda rakibi Akhisarspor\u2019a 2-0 ma\u011flup olarak ya\u015fayan siyah-beyazl\u0131lar, sonraki 44 lig kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda rakiplerine galibiyet \u015fans\u0131 vermedi. ,Be\u015fikta\u015f, s\u00f6z konusu ma\u00e7larda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan toplad\u0131. Bu kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131n 37\u2019sini Vodafone Park\u2019ta oynayan Be\u015fikta\u015f, yeni stad\u0131nda 30 galibiyet al\u0131rken, 7 kez berabere kald\u0131.,Siyah-beyazl\u0131lar ayr\u0131ca Vodafone Park\u2019ta oynad\u0131\u011f\u0131 S\u00fcper Lig ma\u00e7lar\u0131ndaki son puan kayb\u0131n\u0131 Akhisarspor kar\u015f\u0131s\u0131nda ya\u015fad\u0131. ,Ge\u00e7en sezonun 12. haftas\u0131nda rakibini konuk eden Be\u015fikta\u015f, sahadan 0-0 beraberlikle ayr\u0131ld\u0131. Siyah-beyazl\u0131 tak\u0131m, bu kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n ard\u0131ndan evinde \u00fcst \u00fcste oynad\u0131\u011f\u0131 11 lig m\u00fccadelesini kazand\u0131. Be\u015fikta\u015f, bu 11 kar\u015f\u0131la\u015fmada fileleri 35 kez havaland\u0131r\u0131rken, kalesinde 6 gol g\u00f6rd\u00fc.,<p><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/besiktas-akhisarspor?id=111325881"><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><strong>BE\u015e\u0130KTA\u015e AKH\u0130SARSPOR MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI TAK\u0130P \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>