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15 TEMMUZ
Ramazan
Beşiktaş derbi için kararını verdi
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Beşiktaş Kulübü, federasyonun aldığı derbi kararını değerlendirdi. Siyah-beyazlılar Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldı.
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