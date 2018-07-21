Beşiktaş, Fabri'nin satışı için 7 milyon euroya Fulham ile anlaşmaya vardı

Be\u015fikta\u015f, bir s\u00fcredir Fabri'nin transferi i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anla\u015fmaya vard\u0131. ,\u0130ngiliz ekibinin Be\u015fikta\u015f'a 7 milyon euro bonservis bedeli \u00f6deyece\u011fi \u00f6\u011frenildi., Siyah-beyazl\u0131lar, ge\u00e7en sezon Cenk Tosun'u Everton'a satm\u0131\u015ft\u0131. Bu transferle eski tak\u0131m arkada\u015flar\u0131 rakip oluyor...,Be\u015fikta\u015f, bir s\u00fcredir Fabri'nin transferi i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Premier Lig tak\u0131mlar\u0131ndan Fulham ile 7 milyon euroya anla\u015fmaya vard\u0131.\r\n\r\n,TRT Spor'un habere g\u00f6re; Deportivo altyap\u0131s\u0131ndan yeti\u015fen \u0130spanyol futbolcu 2009 y\u0131l\u0131nda Real Valladolid'e transfer olmu\u015ftu. 2010 y\u0131l\u0131nda Recrativo Huelva'ya kiral\u0131k olarak g\u00f6nderilen Fabri, 2011 y\u0131l\u0131nda bonservissiz olarak Real Betis'in yolunu tuttu. \r\n,\u0130spanyol kaleci, ilk sezonunda toplamda 44 ma\u00e7ta forma giymi\u015f ve kazan\u0131lan \u015fampiyonlukta \u00f6nemli rol oynam\u0131\u015ft\u0131. 30 ya\u015f\u0131ndaki file bek\u00e7isi, ge\u00e7en sezon da 34'\u00fc lig olmak \u00fczere 43 ma\u00e7ta oynam\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Be\u015fikta\u015f, ge\u00e7en sezon devre aras\u0131 Cenk Tosun'u 22 milyon euro gibi rekor bir \u00fccretle Premier Lig ekibi Everton'a satm\u0131\u015ft\u0131. Fabri'yi de Fulham'a g\u00f6ndermesi durumunda eski iki tak\u0131m arkada\u015f\u0131 bu sezon birbirlerine rakip olacak. ,Be\u015fikta\u015f'ta ge\u00e7en sezon boyunca t\u00fcm ma\u00e7larda forma giyen tek oyuncu Fabri'ydi. \u0130spanyol kaleci, 34 kar\u015f\u0131la\u015fmada da \u015fans bulurken 3 bin 60 dakikayla istikrarl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ortaya koydu.\r\n,Deneyimli file bek\u00e7isi, 2013 y\u0131l\u0131nda Deportivo La Coruna'ya bonservissiz olarak d\u00f6nd\u00fc. Burada g\u00f6sterdi\u011fi performansla dikkatleri \u00e7eken tecr\u00fcbeli file bek\u00e7isi, 2016 yaz\u0131nda Be\u015fikta\u015f'a bonservissiz olarak transfer oldu. Be\u015fikta\u015f, Fabri'nin kul\u00fcb\u00fcne para kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 tek kul\u00fcp olacak.\r\n