Beşiktaş, Fernandes'ten haber bekliyor

Anderson Talisca\u2019n\u0131n tak\u0131mdan ayr\u0131lmas\u0131ndan sonra \u201810 numara\u2019 pozisyonuna yeni oyuncu aray\u0131\u015flar\u0131na ba\u015flayan Be\u015fikta\u015f, eski y\u0131ld\u0131z\u0131 Manuel Fernandes\u2019ten haber bekliyor. \r\n,Siyah-beyazl\u0131 y\u00f6netim, bir s\u00fcre \u00f6nce Be\u015fikta\u015f\u2019a d\u00f6nmek isteyen Portekizli y\u0131ld\u0131zla g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. \r\n,Ba\u015fkan Fikret Orman\u2019\u0131n \u201cGidi\u015fi \u00e7ok \u015f\u0131k olmam\u0131\u015ft\u0131 ama Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n menfaatine olacak hi\u00e7bir transfere de so\u011fuk bakmam\u201d diyerek Fernandes\u2019in geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcne onay vermi\u015fti. \r\n,Futbol komitesi olumlu ge\u00e7en ilk g\u00f6r\u00fc\u015fme sonras\u0131 Fernandes\u2019e 1 y\u0131l\u0131 opsiyonlu 3 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme ve y\u0131ll\u0131k 2 milyon avro \u00fccret teklif etti. \r\n,Transferi D\u00fcnya Kupas\u0131 bitmeden noktalamak isteyen Be\u015fikta\u015f, Portekizlinin cevab\u0131n\u0131 beklemeye ge\u00e7ti.