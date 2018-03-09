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Beşiktaş'ın ilk transferi İtalya'dan geliyor!
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Şampiyonluk mücadelesinde tekrar iddialı konuma gelen Beşiktaş, gözünü yeni sezon için transfere çevirdi... Siyah beyazlılar, Hırvat bir yıldızla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isim...
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