Beşiktaş'ın istediği Aboubakar'a sürpriz talip!

Be\u015fikta\u015f'\u0131n transfer etmek istedi\u011fi Aboubakar hakk\u0131nda fla\u015f bir gelime ya\u015fand\u0131...,Aboubakar i\u00e7in s\u00fcrpriz bir talip \u00e7\u0131kt\u0131!,Goal'un haberine g\u00f6re yeni sezona sa\u011flam bir giri\u015f yapmaya haz\u0131rlanan Sevilla, 26 ya\u015f\u0131ndaki y\u0131ld\u0131z forvet i\u00e7in gir\u015fimlerde bulunmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,Porto kul\u00fcb\u00fc ge\u00e7ti\u011fimiz sezon 2021'e kadar s\u00f6zle\u015fmesini uzatt\u0131klar\u0131 Aboubakar'\u0131 20 milyon Euro civar\u0131nda satmaya raz\u0131 olabilir.,S\u00f6zle\u015fmesinde 50 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunsa da, Sevilla'n\u0131n en fazla 20 milyon Euro'luk bir teklifte bulunabilece\u011fi konu\u015fuluyor.,Portekiz ekibiyle ge\u00e7ti\u011fimiz sezon 43 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Aboubakar, 26 gol ve 7 asistlik performans ortaya koymu\u015ftu.