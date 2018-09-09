Beşiktaş'ın yeni yıldızı Karius, Quaresma'yı tahtından etti

Loris Karius, futbol d\u00fcnyas\u0131ndaki gelenekleri alt-\u00fcst etti. Futbolda genellikle h\u00fccum oyuncular\u0131n\u0131n formalar\u0131 taraftarlar\u0131n en \u00e7ok tercih etti\u011fi \u00fcr\u00fcnler olarak dikkat \u00e7eker.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f'ta ise Loris Karius'la birlikte bu gelenek tersine d\u00f6nmeye ba\u015flad\u0131. Siyah-Beyazl\u0131 kul\u00fcpte forma giydi\u011fi d\u00f6nemde en \u00e7ok sat\u0131\u015f yapan isim Quaresma'yd\u0131. \u015eampiyonluk sezonlar\u0131 dahil Portekizl\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131n taht\u0131n\u0131 hi\u00e7 kimse sallayamad\u0131. Hatta ge\u00e7en sezon ola\u011fan\u00fcst\u00fc bir performans g\u00f6steren Talisca bile Q7'nin forma sat\u0131\u015f rakamlar\u0131n\u0131 yakalayamad\u0131.\r\n,Ancak transferin son anlar\u0131nda gelen Loris Karius bu gelene\u011fi de\u011fi\u015ftiriyor. Be\u015fikta\u015f'\u0131n Alman kalecisinin imza att\u0131ktan sonra en \u00e7ok forma sat\u0131\u015f\u0131 yapan oyuncu olarak vitrine \u00e7\u0131kmas\u0131 dikkat \u00e7ekiyor. ,Quaresma'ya sat\u0131\u015flarda fark atan Loris Karius'un en s\u0131k\u0131 m\u00fc\u015fterileri ise kad\u0131n taraftarlar. \u00dcstelik kad\u0131n taraftarlar\u0131n, kad\u0131nlar i\u00e7in haz\u0131rlanm\u0131\u015f formalar yerine Karius'un orijinal kaleci kaza\u011f\u0131na daha \u00e7ok ilgi g\u00f6sterdikleri belirtiliyor. Kartal Yuvalar\u0131'n\u0131n da bu ani sat\u0131\u015f patlamas\u0131na cevap vermeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f'ta sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kan yeni sezon formalar\u0131na da b\u00fcy\u00fck ilgi var. 4 haftada sat\u0131\u015f rakamlar\u0131n\u0131n 135 bini buldu\u011fu belirtildi. ,Rakamlar, Be\u015fikta\u015fl\u0131 taraftarlar\u0131n sat\u0131n alma tercihlerinin ba\u015far\u0131ya endeksli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da g\u00f6steriyor. ,Siyah-Beyazl\u0131 kul\u00fcp ge\u00e7en sezon tak\u0131m \u015fampiyon olmasa da bu sezonki sat\u0131\u015f ve karl\u0131l\u0131k oranlar\u0131n\u0131n \u015fampiyonluk ya\u015fanan iki sezonun gerisinde kalmayaca\u011f\u0131na inan\u0131yor.