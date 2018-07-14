Beşiktaş istedi, Fenerbahçe anlaştı!

Bir s\u00fcredir Be\u015fikta\u015f'\u0131n ciddi \u015fekilde ilgilendi\u011fi Andre Ayew i\u00e7in Fenerbah\u00e7e ile sava\u015f kap\u0131da...,Gana bas\u0131n\u0131na g\u00f6re Sar\u0131-Lacivertliler transfer i\u00e7in devrede.\r\n,\r\nHatta Gana bas\u0131n\u0131, Fenerbah\u00e7e'nin Swansea City ile g\u00f6r\u00fc\u015ferek 1 y\u0131ll\u0131k kiralama konusunda anla\u015fma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131, Ayew ile pazarl\u0131klar\u0131n da olumlu \u015fekilde s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia etti.\r\n,\r\nH\u00fccumun her iki kanad\u0131nda ve forvet arkas\u0131nda oynayabilen Ganal\u0131 y\u0131ld\u0131zla bir\u00e7ok Avrupa kul\u00fcb\u00fc de yak\u0131ndan ilgileniyor. (Takvim),.