Beşiktaş Katarlılara mı satılıyor? Başkan Orman açıkladı!

Be\u015fikta\u015f'ta ba\u015flayan Ola\u011fan\u00fcst\u00fc T\u00fcz\u00fck Tadil Genel Kurulu \u00f6ncesinde Ba\u015fkan Fikret Orman konu\u015ftu. ,\u00d6ncelikle ola\u011fan\u00fcst\u00fc t\u00fcz\u00fck tadil kongresi karar\u0131n\u0131n al\u0131nma s\u00fcreciyle ilgili konu\u015fan Orman, "Divan Kurulu Toplant\u0131lar\u0131'na 3 kez gelmeyenin \u00fcyelikten d\u00fc\u015fmesi vard\u0131 t\u00fcz\u00fckte. Bununla ilgili t\u00fcz\u00fck tadili yapmam\u0131z gerekti\u011fini s\u00f6ylemi\u015ftim. Sonradan kapsaml\u0131 bir t\u00fcz\u00fck tadil olmas\u0131 gerekti\u011fine karar k\u0131ld\u0131k. Benden sonra g\u00f6reve gelecekleri rahatlatacak olan bir t\u00fcz\u00fck tadili yapma niyetinde oldu\u011fumu belirtmi\u015ftim. Divan Kurulu'nda raporlaman\u0131n ge\u00e7 gelmesi de s\u00f6z konusu oluyor. Bir \u015feyler saklan\u0131yormu\u015f gibi bir izlenim oluyor. Son olarak da y\u00f6netim kurulu say\u0131s\u0131n\u0131n a\u015fa\u011f\u0131ya inmesi var. Camia i\u00e7inde bu durumlar \u00e7ok konu\u015fulmaya ba\u015fland\u0131." dedi.\r\n\r\n,"Ba\u015fkan maa\u015f alacak, bunun i\u00e7in t\u00fcz\u00fck tadil istiyor, kul\u00fcb\u00fc satacaklar" gibi konu\u015fmalar oluyor. \u015eirket kurulmas\u0131 genel kurul yetkisiyle oluyor. Genel kurul y\u0131lda 1 kez toplan\u0131yor. Acil hamle yapmam\u0131z gerekti\u011finde \u015firket kuram\u0131yoruz. Ama bunu, "\u015eirket kurulacak ve Be\u015fikta\u015f'\u0131 Katarl\u0131lar'a satacaklar" demeye ba\u015flad\u0131lar. Bunlar sa\u00e7ma sapan dedikodular. Bizleri de rahats\u0131z etti. 4 maddenin de\u011fi\u015fmesi i\u00e7in topland\u0131k. Arada madde sokacaklar diyenler de var. Biz de bunun i\u00e7in 4 madde d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka de\u011fi\u015fiklik olmamas\u0131 i\u00e7in \u00f6nerge veriyoruz" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fcnde ola\u011fan\u00fcst\u00fc se\u00e7imli genel kurul yar\u0131n yap\u0131lacak. BJK Akatlar Spor ve K\u00fclt\u00fcr Kompleksi'nde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek toplant\u0131 saat 10.30'da ba\u015flayacak. Kongrede, aidatlar\u0131n\u0131 yat\u0131ran 14 bin 456 \u00fcye, 20 sand\u0131kta oy kullanabilecek. Se\u00e7ime, mevcut ba\u015fkan Fikret Orman tek aday olarak girecek. Orman, y\u00f6netim kurulunda de\u011fi\u015fiklik yapmak i\u00e7in se\u00e7im karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.,Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fcne ilk olarak 25 Mart 2012'de ba\u015fkan se\u00e7ilen Fikret Orman, 6 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n g\u00f6rev s\u00fcresi i\u00e7inde 4. kez se\u00e7ime girecek. Orman, kul\u00fcb\u00fcn eski ba\u015fkan\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m Demir\u00f6ren'in T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na se\u00e7ilmesinin ard\u0131ndan 2012'deki ola\u011fan\u00fcst\u00fc se\u00e7imli genel kurulda B\u00fclent Deri\u015f ve Nazmi Koca ile yar\u0131\u015ft\u0131. Se\u00e7imlerde kullan\u0131lan 4 bin 545 oyun 4 bin 27'sini alan Fikret Orman, siyah-beyazl\u0131 kul\u00fcb\u00fcn ba\u015fkan\u0131 oldu. Orman, t\u00fcz\u00fck gere\u011fi 16 Haziran 2013'te ger\u00e7ekle\u015ftirilen se\u00e7imde bu sefer Serdal Adal\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda se\u00e7imi kazand\u0131. S\u00f6z konusu kongrede 5 bin 988 ge\u00e7erli oyun 3 bin 850'sini alan Fikret Orman, 3 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na yeniden ba\u015fkan se\u00e7ildi. 16 May\u0131s 2016'daki se\u00e7ime ise tek aday olarak giren Orman, kullan\u0131lan oylar\u0131n 3 bin 658'ini alarak ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Orman, yeni d\u00f6nem y\u00f6netim kurulu aday listesinde 5 de\u011fi\u015fiklik yapt\u0131. Fikret Orman'\u0131n son y\u00f6netim kurulunda yer alan Ahmet Nur \u00c7ebi, Berk Hac\u0131g\u00fczeller, Erdal Toruno\u011fullar\u0131, Hakan Kalkavan ve Emre Kocada\u011f yeni d\u00f6nemde g\u00f6rev almayacak.\r\n\r\n,Orman, 2013'te ba\u015fkanl\u0131k i\u00e7in yar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Serdal Adal\u0131'ya da yeni y\u00f6netim kurulu listesinde yer verdi.\r\nY\u0131ld\u0131r\u0131m Demir\u00f6ren d\u00f6neminde y\u00f6neticik yapan Serdal Adal\u0131, uzun bir s\u00fcre sonra Be\u015fikta\u015f y\u00f6netiminde bulunacak.\r\nSerdal Adal\u0131'n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Ahmet Kavalc\u0131, H\u00fcseyin Y\u00fccel, G\u00f6k\u00e7e Meri\u00e7ten ile Melih Aydo\u011fdu yeni d\u00f6nemde y\u00f6netici olacak.,Fikret Orman'\u0131n yeni y\u00f6netim kurulu aday listesinde yer alan isimler \u015funlar:\r\nSerdal Adal\u0131, Umut G\u00fcner, Ahmet \u00dcrkmezgil, Deniz Atalay, H\u00fcseyin Y\u00fccel, Ahmet Kavalc\u0131, Metin Albayrak, Cihat Kumu\u015fo\u011flu, \u015eafak Mahmutyaz\u0131c\u0131o\u011flu, H\u00fcseyin Mican, Hakan \u00d6zk\u00f6se, Erdal Karacan, G\u00f6k\u00e7e Meri\u00e7ten, Canda\u015f Tolga I\u015f\u0131k, Melih Aydo\u011fdu.