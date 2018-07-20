Beşiktaş Krasnodar maçı şifresiz canlı izle (Smart Spor canlı izle)

Be\u015fikta\u015f Krasnodar ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve hangi kanalda? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. ,Yeni sezon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 Avusturya'da s\u00fcrd\u00fcren Be\u015fikta\u015f, son haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda Rus ekibi Krasnodar ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geliyor. ,Be\u015fikta\u015f'\u0131n UEFA Avrupa Ligi 2'nci \u00d6n Eleme Turu'ndaki rakibi Karada\u011f temsilcisi Titograd Podgorica'y\u0131 deplasmanda 2-1 ma\u011flup eden Faroe Adalar\u0131 ekibi B36 Torshavn oldu.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f, Reading ile oynad\u0131\u011f\u0131 haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda 2-2 berabere kald\u0131. Be\u015fikta\u015f, yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131 kapsam\u0131nda Avusturya'n\u0131n Graz kentinde Reading ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Siyah-Beyazl\u0131 ekip, kar\u015f\u0131la\u015fmaya Utku - G\u00f6khan, Medel, Fatih, Adriano - Dorukhan, Tolgay, O\u011fuzhan, Lens, Babel ve Larin ilk 11'iyle ba\u015flad\u0131. Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n ilk yar\u0131s\u0131 0-0'l\u0131k e\u015fitlikle sona erdi.\r\n\r\n,55'inci dakikada Be\u015fikta\u015f \u00f6ne ge\u00e7ti. Sa\u011f kanattan geli\u015fen atakta G\u00f6khan T\u00f6re'nin ortas\u0131nda Babel'in kafa vuru\u015fu a\u011flara gitti: 1-0. 75'inci dakikada Be\u015fikta\u015f fark\u0131 2'ye \u00e7\u0131kartt\u0131. Mustafa Pektemek'in asistinde O\u011fuzhan \u00d6zyakup topu a\u011flara g\u00f6nderdi. Reading'te Sam Smith, 84'\u00fcnc\u00fc dakikada fark\u0131 1'e indirdi: 2-1. 90'\u0131nc\u0131 dakikada Reading beraberli\u011fi yakalad\u0131.\r\n\r\n,Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n canl\u0131 izleme linki haberimizde.,Mark McNulty att\u0131\u011f\u0131 golle ma\u00e7\u0131n skorunu belirledi: 2-2.\r\n\r\n,<p><a href="https:\/\/www.dsmart.com.tr\/tv"><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><strong>BE\u015e\u0130KTA\u015e KRASNODAR MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>\r\n