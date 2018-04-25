Beşiktaş maça çıkmayabilir

Fenerbah\u00e7e ile oynanan olayl\u0131 T\u00fcrkiye Kupas\u0131 ma\u00e7\u0131yla ilgili karar TFF taraf\u0131ndan verildi. Ma\u00e7 57. dakikada kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam edecek.,\u015eimdi g\u00f6zler Be\u015fikta\u015f ve Fenerbah\u00e7e cephesine \u00e7evrildi.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f y\u00f6netimi ma\u00e7a \u00e7\u0131kmama karar\u0131 alabilir.\r\n\r\n,Ba\u015fkan Fikret Orman y\u00f6netimle g\u00f6r\u00fc\u015fecek. Kesin karar ise yar\u0131n yap\u0131lacak Divan Kurulu Toplant\u0131s\u0131'nda verilecek.\r\n\r\n,Bu karar\u0131n ard\u0131ndan Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fc y\u00f6neticileri ve Teknik Direkt\u00f6r \u015eenol G\u00fcne\u015f'in hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve b\u00f6yle bir karar\u0131 beklemedikleri \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Ya\u015fananlar\u0131n ard\u0131ndan Siyah-Beyazl\u0131 kul\u00fcb\u00fcn derbi ma\u00e7a \u00e7\u0131kmama karar\u0131 alabilece\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,Fanatik'te yer alan habere g\u00f6re; Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman konuyla alakal\u0131 bu ak\u015fam y\u00f6netim kurulu ve teknik direkt\u00f6r \u015eenol G\u00fcne\u015f ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek.\r\n\r\n,Kesin karar ise yar\u0131n verilecek.\r\n\r\n,Siyah-Beyazl\u0131 camian\u0131n g\u00f6z\u00fc kula\u011f\u0131 yar\u0131n Vodafone Park'ta ger\u00e7ekle\u015ftirilecek toplant\u0131da olacak.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f y\u00f6netimi yar\u0131n saat 15.00'te Divan Kurulu isti\u015fare toplant\u0131s\u0131nda derbi ma\u00e7la ilgili karar\u0131n\u0131 komuoyuna a\u00e7\u0131klayacak.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f, Fenerbah\u00e7e ile kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam karar\u0131 \u00e7\u0131kan ma\u00e7a \u00e7\u0131kmazsa h\u00fckmen yenik say\u0131lacak.\r\n\r\n,Siyah-Beyazl\u0131lar\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon da T\u00fcrkiye Kupas\u0131'ndan men edilmesi g\u00fcndeme gelecek.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f taraftar\u0131 TFF'nin karar\u0131na tepkili.\r\n\r\n,Tak\u0131m\u0131n ma\u00e7a \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 istemeyen Siyah-Beyazl\u0131 taraftarlar sosyal medyadan #Sahaya\u00c7\u0131kmaTaraftarArkanda \u015feklinde hasthag ba\u015flatt\u0131. Binlerce taraftar da bu payla\u015f\u0131ma destek veriyor.