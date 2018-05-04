Beşiktaş maçı ile ilgili karar verildi

Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 ile ilgili fla\u015f bir karar a\u015f\u0131nd\u0131.,Karar TFF'nin resm\u00ee sitesinden duyuruldu.,T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu, Be\u015fikta\u015f ile Kayserispor aras\u0131nda Pazar g\u00fcn\u00fc saat 16.00'da oynanmas\u0131 planlanan ma\u00e7\u0131n, Pazartesi g\u00fcn\u00fc saat 20.00'ye al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilan etti.\r\n\r\n,TFF'nin web sitesinde yer alan de\u011fi\u015fikli\u011fin ard\u0131ndan Pazartesi g\u00fcn\u00fc ayn\u0131 saatte iki ma\u00e7 birden oynanacak.\r\n\r\n,\u00d6te yandan Kayserispor, ma\u00e7\u0131n Pazartesi g\u00fcn\u00fcne al\u0131nmas\u0131 halinde u\u00e7aklarda yer olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ma\u00e7\u0131 oynayamayabileceklerini duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n,TFF daha \u00f6nceden kupada finale kalamayan tak\u0131m\u0131n ma\u00e7\u0131n\u0131 Pazartesi g\u00fcn\u00fcne alaca\u011f\u0131n\u0131 bildirmi\u015fti.