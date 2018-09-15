Beşiktaş Malatyaspor özeti ve golleri izle

Spor Toto S\u00fcper Lig, t\u00fcm heyecan\u0131yla devam ediyor. ,Be\u015fikta\u015f Malatyaspor \u00f6zeti golleri izle ve BJK Malatya ma\u00e7\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 bitti gibi merak edilen detaylar haberimizde. ,Verilen milli aran\u0131n sona ermesiyle birlikte 5. hafta ma\u00e7lar\u0131 ba\u015flad\u0131.,\u00d6te yandan Malatyaspor ise 7 puanda kald\u0131.,Dakika 52'de Pepe skoru 1-0'a getirdi. ,Dakika 75'te Medel, k\u0131rm\u0131z\u0131 kart g\u00f6rerek tak\u0131m\u0131n\u0131 10 ki\u015fi b\u0131rakt\u0131.,81'de Babel fark\u0131 2'ye \u00e7\u0131kartt\u0131.,Dakika 89'da Guilherme Marques fark\u0131 1'e indirdi.,BE\u015e\u0130KTA\u015e: Karius, G\u00f6khan, Pepe, Vida, Caner, Medel, O\u011fuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo, Be\u015fikta\u015f, evinde Malatyaspor'u konuk etti. Kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 2-1 kazanan Be\u015fikta\u015f, puan\u0131n\u0131 10'a \u00e7\u0131kard\u0131. ,Be\u015fikta\u015f Malatyaspor ma\u00e7\u0131 \u00f6zet izle, BJK Malatya golleri izle gibi detaylar haberimizde...,YEN\u0130 MALATYASPOR: Erta\u00e7, Chebake, Mina, Sad\u0131k, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib,Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n \u015eilili y\u0131ld\u0131z\u0131 Gary Medel, Evkur Yeni Malatyaspor kar\u015f\u0131s\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc k\u0131rm\u0131z\u0131 kartla \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta oynanacak Fenerbah\u00e7e derbisinde forma giyemeyecek.\r\nBe\u015fikta\u015f\u2019\u0131n y\u0131ld\u0131z futbolcusu Gary Medel, Fenerbah\u00e7e derbisinde yok. Evkur Yeni Malatyaspor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n 74. dakikas\u0131nda rakibine yapt\u0131\u011f\u0131 hareket sonras\u0131nda ikinci sar\u0131 kart\u0131n\u0131 g\u00f6rerek oyundan at\u0131lan Medel, deplasmanda oynanacak olan derbi ma\u00e7ta tak\u0131m\u0131n\u0131 yaln\u0131z b\u0131rakacak.,Spor Toto S\u00fcper Lig\u2019in 5. hafta m\u00fccadelesinde Be\u015fikta\u015f, taraftar\u0131 \u00f6n\u00fcnde Evkur Yeni Malatyaspor\u2019u konuk ederken, kilidi a\u00e7an isim Pepe oldu. M\u00fccadelenin 51. dakikas\u0131nda Quaresma\u2019n\u0131n sa\u011fdan kulland\u0131\u011f\u0131 korner at\u0131\u015f\u0131nda iyi y\u00fckselerek kafay\u0131 vuran Pepe, tak\u0131m\u0131n\u0131 \u00f6ne ge\u00e7irirken bu sezonki 5. gol\u00fcne de imzas\u0131n\u0131 atm\u0131\u015f oldu. Siyah-beyazl\u0131 tak\u0131m\u0131n en golc\u00fc ismi pozisyonundaki y\u0131ld\u0131z oyuncu, ayn\u0131 zamanda kariyer rekoru da k\u0131rm\u0131\u015f oldu. 2013-2014 sezonunda Real Madrid formas\u0131yla 4 gol atmay\u0131 ba\u015faran Pepe, 2006-2007 sezonunda da Porto formas\u0131 alt\u0131nda 4 kez gol sevinci ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131. Portekizli y\u0131ld\u0131z futbolcu, ligin 5. haftas\u0131nda 5 gol bularak kariyerinin en golc\u00fc sezonuna ula\u015ft\u0131.,Spor Toto S\u00fcper Lig\u2019in 5. hafta kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda Evkur Yeni Malatyaspor\u2019u taraftar\u0131 \u00f6n\u00fcnde 2-1 ma\u011flup ederek puan\u0131n\u0131 10\u2019a y\u00fckselten Be\u015fikta\u015f, ligde oynad\u0131\u011f\u0131 b\u00fct\u00fcn ma\u00e7larda kalesinde gol g\u00f6rd\u00fc. Lige 2-1\u2019lik Akhisarspor galibiyetiyle ba\u015flayan ve bir sonraki hafta deplasmanda BB Erzurumspor\u2019u 3-1 ma\u011flup eden siyah-beyazl\u0131lar son 2 ma\u00e7\u0131nda ise kazanamad\u0131. \u0130\u00e7 sahada Antalyaspor\u2019a 3-2 kaybeden Be\u015fikta\u015f, son ma\u00e7\u0131nda ise deplasmanda Bursaspor\u2019la 1-1 berabere kald\u0131. 2 ma\u00e7 aradan sonra galip gelen siyah-beyazl\u0131lar, 10 ki\u015fi kald\u0131\u011f\u0131 m\u00fccadelede son dakikalarda yedi\u011fi golle bu ma\u00e7ta da kalesini gole kapatamad\u0131.,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/haber\/besiktas-evkur-yeni-malatyaspor-2" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">BE\u015e\u0130KTA\u015e MALATYASPOR \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>