Beşiktaş Malatyaspor şifresiz canlı izle | BJK Malatya maçı canlı skor kaç kaç

Spor Toto S\u00fcper Lig, t\u00fcm heyecan\u0131yla devam ediyor. ,Be\u015fikta\u015f Malatyaspor \u015fifresiz canl\u0131 izle ve BJK Malatya ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 gibi merak edilen detaylar haberimizde.,7 puana sahip olan iki tak\u0131m\u0131n m\u00fccadelesinde b\u00fcy\u00fck heyecan ya\u015fanmas\u0131 bekleniyor.,Ma\u00e7a saatler kala futbolseverler bu \u00f6nemli kar\u015f\u0131la\u015fmaya dair detaylar\u0131 aramaya ba\u015flad\u0131. \u015eenol G\u00fcne\u015f \u00f6nderli\u011findeki siyah beyazl\u0131lar, evlerinde alacaklar\u0131 \u00fc\u00e7 puan ile yollar\u0131na devam etmek istiyorlar. ,Evkur Yeni Malatyaspor ayn\u0131 puanda oldu\u011fu rakibine deplasmanda puan kapt\u0131rmak istemiyor. Be\u015fikta\u015f Malatyaspor canl\u0131 izle, \u015fifresiz izle, canl\u0131 skor gibi merak edilenler haberimizde...,Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 4 kar\u015f\u0131la\u015fmada G\u00f6ztepe ve Fenerbah\u00e7e'den 3 puan al\u0131rken, Kayserispor'la berabere kald\u0131, Atiker Konyaspor'a da ma\u011flup oldu.,Oynad\u0131\u011f\u0131 kar\u015f\u0131la\u015fmalarda 7 puan\u0131 hanesine yazd\u0131ran sar\u0131-siyahl\u0131lar, rakip fileleri 4 kez havaland\u0131r\u0131rken kalesindeki 2 gole de engel olamad\u0131.,Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatl\u0131klar\u0131 ge\u00e7en ve tak\u0131mla \u00e7al\u0131\u015fmalara kat\u0131lan Khalid Boutaib, Rahman Bu\u011fra \u00c7a\u011f\u0131ran ve Guilherme Costa Marques'in Be\u015fikta\u015f kar\u015f\u0131s\u0131nda forma giymeleri bekleniyor.,BE\u015e\u0130KTA\u015e: Karius- G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl, Pepe, Vida, Adriano, Tolgay, Medel, O\u011fuzhan, Babel, Quaresma, Negredo \r\nSAKAT: Utku \r\nCEZALI: Yok ,Sab\u0131rs\u0131zl\u0131kla beklenen kar\u015f\u0131la\u015fma i\u00e7in geri say\u0131m ba\u015flad\u0131.,Vodafone Park'ta saat 20.00'de ba\u015flayacak ve Beinsports'un naklen yay\u0131nlayaca\u011f\u0131 hakem Halil Umut Meler y\u00f6netecek.,EVKUR YEN\u0130 MALATYASPOR: Erta\u00e7 - Seth, Mina, Sad\u0131k, Rahman, Pereira, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib\r\nSAKAT: Yok\r\nCEZALI: Yok,S\u00fcper Lig\u2019de sezona evinde Akhisarspor galibiyetiyle ba\u015flayan ve ikinci haftada geriye d\u00fc\u015fmesine ra\u011fmen B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Erzurumspor deplasman\u0131ndan 3 puanla d\u00f6nmeyi ba\u015faran Be\u015fikta\u015f, son iki ma\u00e7ta \u00fcst \u00fcste puan kay\u0131plar\u0131 ya\u015fad\u0131. Antalyaspor\u2019a Vodafone Park\u2019ta ma\u011flup olarak evinde uzun s\u00fcreli yenilmezlik unvan\u0131n\u0131 kaybeden siyah-beyazl\u0131lar, d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc haftada Bursa deplasman\u0131ndan 1 puanla d\u00f6nd\u00fc ve toplamda 5 puan kaybetti.,\u0130\u015fte Be\u015fikta\u015f Malatyaspor ma\u00e7\u0131 canl\u0131 takip linki...,Ligde 5. hafta ma\u00e7lar\u0131 \u00f6ncesi yedi\u015fer puan\u0131 bulunan Be\u015fikta\u015f ile Evkur Yeni Malatyaspor gol averaj\u0131yla yedinci ve sekizinci s\u0131rada yer al\u0131yor.,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">BE\u015e\u0130KTA\u015e MALATYASPOR CANLI TAK\u0130P ETMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>