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Beşiktaş, Oliver Giroud ile görüşüyor
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Beşiktaş, Oliver Giroud ile görüşüyor
Cenk Tosun'u rekor fiyatla Everton'a satan Beşiktaş, Arsenal'da forma şansı bulamayan Oliver Giroud'yu transfer etmek için harekete geçti.
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