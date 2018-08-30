Beşiktaş Partizan maçı özeti ve golleri izle...

Be\u015fikta\u015f Partizan ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti ve golleri izle... ,S\u0131rbististan'da ilk ma\u00e7 1-1 sona ermi\u015fti. Be\u015fikta\u015f Partizan ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti ve golleri haberimizde. ,Be\u015fikta\u015f r\u00f6van\u015f ma\u00e7\u0131nda Partizan'\u0131 bu ak\u015fam konuk etti. ,Be\u015fikta\u015f kendi evinde 3-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi gruplar\u0131na kalmaya hak kazand\u0131. ,Peki, Be\u015fikta\u015f Partizan ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? ,Kar\u015f\u0131la\u015fma ile ilgili t\u00fcm detaylar haberimizde.,Be\u015fikta\u015f Partizan ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti ve golleri izle... Be\u015fikta\u015f Partizan ma\u00e7\u0131 ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? ile ilgili detaylara haberimizden ula\u015fabilirsiniz. ,Be\u015fikta\u015f, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu r\u00f6van\u015f ma\u00e7\u0131nda bug\u00fcn Partizan\u2019\u0131 konuk etti. ,S\u0131rbistan\u2019daki ilk ma\u00e7ta rakibi ile 1-1 berabere kalan Kartal, seyircisi \u00f6n\u00fcndeki kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 kazanarak UEFA Avrupa Ligi\u2019nde grup a\u015famas\u0131na kalmaya hak kazand\u0131. ,Kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 Be\u015fikta\u015f 3-0 kazand\u0131. Siyah-beyazl\u0131lar, yar\u0131n \u00e7ekilecek kuralara 1. torbadan kat\u0131lacak. ,Peki, Be\u015fikta\u015f Partizan ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? Kar\u015f\u0131la\u015fma ile ilgili t\u00fcm detaylar haberimizde. ,Dakika 37'de Pepe, skoru 1-0'a getiriyor. ,45'te O\u011fuzhan fark\u0131 2'ye \u00e7\u0131kartt\u0131. ,Pepe dakika 69'da tekrar sahneye \u00e7\u0131kt\u0131 ve fark 3'e y\u00fckseldi.,Be\u015fikta\u015f'ta Vagner Love, Partizan ma\u00e7\u0131 kadrosuna al\u0131nmad\u0131.\r\n\r\n,Vagner Love'\u0131n Bursaspor'a transferi s\u00f6z konusu. ,Bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda \u015eenol G\u00fcne\u015f, Vagner Love ile ilgili konu\u015fmak istemedi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti,.,<p><strong><a href=\r\n"http:\/\/bjk.com.tr\/tr\/mac_merkezi\/" style="box-sizing: \r\nborder-box; vertical-align: top; background-color: rgb(231, 231, 231); \r\ncolor: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; outline: 0px; border-color: rgb(78, 61, 129) \r\n!important; transition: 0.2s; padding: 0px 2px; margin: 0px -2px; border-bottom-style: solid; \r\nborder-bottom-width: 1px;" target="_blank"><span style="color:#000000">\u00d6ZET VE GOLLER\u0130 \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N HEMEN TIKLAYIN<\/span><\/a><\/strong><\/p>,Be\u015fikta\u015f, Avrupa kupalar\u0131nda 3 kez \u00e7eyrek finale y\u00fckseldi.\r\n\u015eampiyon Kul\u00fcpler Kupas\u0131'nda 1986-1987 sezonunda ad\u0131n\u0131 \u00e7eyrek finale yazd\u0131ran siyah-beyazl\u0131 ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupas\u0131'nda ayn\u0131 ba\u015far\u0131y\u0131 sergiledi.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f, Avrupa'daki en ba\u015far\u0131l\u0131 d\u00f6nemlerinden birini de \u015eenol G\u00fcne\u015f y\u00f6netiminde ya\u015fad\u0131. Siyah-beyazl\u0131lar, G\u00fcne\u015f'in teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcnde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde \u00e7eyrek finalde m\u00fccadele etti.