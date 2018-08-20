Beşiktaş`ta ayrılık! Canlı yayında açıkladı

Be\u015fikta\u015f`ta ayr\u0131l\u0131k! Canl\u0131 yay\u0131nda a\u00e7\u0131klad\u0131\r\n,Be\u015fikta\u015f`\u0131n LASK Linz ve Erzurumspor ile oynad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7larda tak\u0131m\u0131n\u0131 ipten alan Alvaro Negreo i\u00e7in fla\u015f bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131.\r\n,\u015eansal B\u00fcy\u00fcka, yay\u0131nc\u0131 kurulu\u015fta \u0130spanyol forvetin %95 ihtimalle tak\u0131mdan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,B\u00fcy\u00fcka, Negredo`nun Giuliano ile ayn\u0131 tak\u0131ma transfer oldu\u011funu kaydetti.\r\n,\u0130\u015fte o s\u00f6zler, "Alvaro Negredo, %95 ihtimalle Giuliano\u2019nun da transfer oldu\u011fu Al Nassr\u2019a sat\u0131ld\u0131. %5 yan\u0131lma pay\u0131 b\u0131rak\u0131yorum. Yar\u0131n vedala\u015f\u0131yor Be\u015fikta\u015f\u2019la." (beIN SPORTS)\r\n,.