Beşiktaş'ta Babel depremi! 3 yıllığına...

Flamengo'nun Babel i\u00e7in 6 milyon Euro'ya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 teklifini reddeden siyah beyazl\u0131lar, kontrat\u0131 sezon sonu bitecek 31 ya\u015f\u0131ndaki oyuncuya yeni s\u00f6zle\u015fme teklifinde bulundu.\r\n\r\n,Kariyerine Be\u015fikta\u015f'ta devam etmek istedi\u011fini ileten Babel, 2.1 milyon Euro olan y\u0131ll\u0131k \u00fccretinin 4 milyon Euro'ya \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131n\u0131 talep etti. 31 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu bu \u00fccret kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 3 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fmeye imza atamaya haz\u0131r oldu\u011funu y\u00f6netime iletti.\r\n\r\n,Babel'in y\u0131ll\u0131k \u00fccret talebini y\u00fcksek bulan futbol komitesi durumu de\u011ferlendirmeye ald\u0131.\r\n\r\n,Y\u00f6netimin ilk se\u00e7ene\u011fi Babel'in iste\u011fini kabul edip, 12 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 3 y\u0131ll\u0131k yeni s\u00f6zle\u015fmeye evet demek olacak.,Siyah beyazl\u0131lar Hollandal\u0131'dan indirim talebinde de bulunabilir.,Be\u015fikta\u015f'\u0131n bir di\u011fer se\u00e7ene\u011fi de Flamengo ile g\u00f6r\u00fc\u015ferek, 6 milyon Euro'dan daha y\u00fcksek bonservis bedeline Babel'in transferine onay vermek olabilir.,Siyah beyazl\u0131lar\u0131n 2017 Ocak ay\u0131ndan Deportivo La Coruna'dan bedelsiz olarak kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 Babel, Be\u015fikta\u015f ile \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 70 ma\u00e7ta 23 gol att\u0131, 11 asist yapt\u0131.