Beşiktaş'ta Babel şoku! Açıklama geldi...

Be\u015fikta\u015f'ta Babel \u015foku! A\u00e7\u0131klama geldi...,Be\u015fikta\u015f'tan Babel'in sakatl\u0131k durumu ile ilgili a\u00e7\u0131klama geldi.,Be\u015fikta\u015f Hollanda Milli Tak\u0131m\u0131'nda sakatlanan Ryan Babel ile ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. ,Babel'in Be\u015fikta\u015f'\u0131n hafta sonu deplasmanda oynayaca\u011f\u0131 Ankarag\u00fcc\u00fc ma\u00e7\u0131nda oynama ihtimali zora girdi.,Be\u015fikta\u015f'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 Babel a\u00e7\u0131klamas\u0131:\r\n\r\n\r\n\r\n,\u00dclkesinin milli tak\u0131m ma\u00e7\u0131nda sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel\u2019in sa\u011fl\u0131k ekibimizce yap\u0131lan muayenesi ve \u00e7ekilen MR sonucuna g\u00f6re; sa\u011f uyluk arka adale (Biceps) zar\u0131nda (Fascia) mikro y\u0131rt\u0131k ve buna ba\u011fl\u0131 kanama tespit edilmi\u015ftir.,Oyuncumuzun tedavisine sa\u011fl\u0131k ekibimiz taraf\u0131ndan ba\u015flan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.