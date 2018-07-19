Beşiktaş'ta bir devir kapandı! Hutchinson ile yollar ayrıldı

Be\u015fikta\u015f, s\u00f6zle\u015fmesi sona eren ve yeni s\u00f6zle\u015fme i\u00e7in anla\u015fma sa\u011flayamad\u0131\u011f\u0131 Atiba Hutchinson ile yollar\u0131 ayr\u0131ld\u0131.,2013'te PSV Eindhoven'dan bonservissiz olarak Be\u015fikta\u015f'a transfer olan Kanadal\u0131 futbolcu, 194 ma\u00e7ta forma giyerek Kartal'\u0131n en istikrarl\u0131 futbolcular\u0131ndan biri olmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,Atiba Hutchinson, Be\u015fikta\u015f formas\u0131yla 2 S\u00fcper Lig \u015fampiyonlu\u011fu ya\u015fad\u0131. Kanadal\u0131 futbolcunun, S\u00fcper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anla\u015fmas\u0131 bekleniyor.,Be\u015fikta\u015f'ta s\u00f6zle\u015fmesi sona veren Atiba Hutchinson, Siyah Beyazl\u0131 ekibin yapt\u0131\u011f\u0131 son teklifi de reddetti. ,Fanatik'in haberine g\u00f6re, Atiba ile ilgilenen en ciddi ekip ise Antalyaspor. Teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011fe B\u00fclent Korkmaz'\u0131 getiren Akdeniz ekibi, Atiba ile biran g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flay\u0131p bu transferi noktalamak istiyor.,2013-2014 sezonun ba\u015f\u0131ndan PSV Eindhoven'dan bedelsiz olarak transfer olan Kanadal\u0131 oyuncu, son 5 y\u0131ld\u0131r Be\u015fikta\u015f formas\u0131 giyiyordu.,G\u00f6sterdi\u011fi performans ile siyah beyazl\u0131 tak\u0131m\u0131n unutulmaz oyuncular\u0131 aras\u0131na giren Atiba, Be\u015fikta\u015f'\u0131n elde etti\u011fi son 2 \u015fampiyonlukta \u00f6nemli pay sahibi olmu\u015ftu.,35 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu 187'si 11'de olmak \u00fczere Be\u015fikta\u015f formas\u0131 giydi\u011fi 194 ma\u00e7ta 9 gol att\u0131.\r\n,Siyah Beyazl\u0131 ekibin, y\u0131ll\u0131k 650 bin euro garanti \u00fccret ve puan ba\u015f\u0131na 5 bin euro teklifini reddeden Atiba, ayr\u0131l\u0131k karar\u0131n\u0131 y\u00f6netime bildirdi.