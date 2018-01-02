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15 TEMMUZ
Ramazan
Beşiktaş'ta Cenk gidecek derken Babel gidiyor
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Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Ryan Babel'i isteyen Çin kulüplerinden yazılı teklif istedi. Beşiktaş, Cenk Tosun'un gönderilmesini beklerken bir de Babel'i kaybedebilir.
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