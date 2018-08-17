Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Be\u015fikta\u015f Sompo Japan Erkek Basketbol Tak\u0131m\u0131, ba\u015fantren\u00f6r Ufuk Sar\u0131ca ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131.,Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn basketbol \u015fubesinden sorumlu y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi Cihat Kumu\u015fo\u011flu, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Ufuk Sar\u0131ca ile kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anla\u015farak yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.,"Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anla\u015farak s\u00f6zle\u015fmeyi feshettik",Kumu\u015fo\u011flu, ayr\u0131l\u0131kla ilgili, "Ufuk Sar\u0131ca hem Be\u015fikta\u015f'\u0131 hem de milli tak\u0131m\u0131 y\u00f6netiyordu., \u0130ki tak\u0131m ayn\u0131 anda olmuyordu. Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anla\u015farak s\u00f6zle\u015fmeyi feshettik." dedi.,Cihat Kumu\u015fo\u011flu, yeni antren\u00f6r aray\u0131\u015flar\u0131 hakk\u0131nda ise "Birka\u00e7 aday var, onlar\u0131 de\u011ferlendirip karar verece\u011fiz. ,Be\u015fikta\u015f'ta fla\u015f ayr\u0131l\u0131k!,"Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anla\u015faran s\u00f6zle\u015fmeyi feshettik",Gelecek hafta bu konu netlik kazan\u0131r." ifadelerini kulland\u0131.