Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n \u0130spanyol golc\u00fcs\u00fc Alvaro Negredo, Birle\u015fik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr g\u00f6r\u00fc\u015fmek i\u00e7in \u0130stanbul\u2019dan ayr\u0131ld\u0131.\r\n,Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n golc\u00fc futbolcusu Alvaro Negredo, Birle\u015fik Arap Emirlikleri tak\u0131mlar\u0131ndan Al Nasr ile g\u00f6r\u00fc\u015fmek i\u00e7in Dubai\u2019ye gitti.,Negredo'nun gidi\u015fi s\u0131ras\u0131nda bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 yapan Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman konuyla ilgili olarak, "Be\u015fikta\u015f'a Negredo'yla ilgili gelmi\u015f bir yaz\u0131l\u0131 teklif yok. ,\u0130spanyol golc\u00fc Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019na e\u015fiyle ve kul\u00fcp yetkilileri ile beraber geldi. Negredo daha sonra u\u00e7u\u015f i\u015flemlerini hallederek Dubai u\u00e7a\u011f\u0131 i\u00e7in bini\u015f yapaca\u011f\u0131 kap\u0131ya do\u011fru hareket etti. \r\n\r\n,Bir yere gittiyse kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz\u00fcn onay\u0131yla gitmi\u015f olamaz. Be\u015fikta\u015f'a te\u015fekk\u00fcr ettiyse in\u015fallah iyi bir bonservis bedeli getirmi\u015ftir" dedi. \r\n\r\n,D\u00fcn de yoktu, bug\u00fcn de yok. Nereye gitti\u011fiyle ilgili bana bir bilgi gelmedi.