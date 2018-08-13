Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman'\u0131n iki g\u00fcn \u00f6nce se\u00e7imli genel kurul karar\u0131 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, siyah beyazl\u0131lar\u0131n yeni ba\u015fkan\u0131n\u0131 se\u00e7ece\u011fi Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Se\u00e7imli Genel Kurul'un tarihi a\u00e7\u0131kland\u0131., Be\u015fikta\u015f y\u00f6netim kurulunun bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi toplant\u0131da, se\u00e7imin 16 Eyl\u00fcl Pazar g\u00fcn\u00fc yap\u0131lmas\u0131 karar\u0131n\u0131 ald\u0131.,Be\u015fikta\u015f'ta Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Se\u00e7imli Genel Kurul'un tarihi belli oldu. ,Ba\u015fkan Fikret Orman, iki g\u00fcn \u00f6nce yap\u0131lan Be\u015fikta\u015f Divan Kurulu 2018 Y\u0131l\u0131 3'\u00fcnc\u00fc Ola\u011fan Toplant\u0131s\u0131'nda Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Se\u00e7imli Genel Kurul karar\u0131 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fc resmi internet sitesi \u00fczerinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Fikret Orman ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda bug\u00fcn toplanan Be\u015fikta\u015f JK Y\u00f6netim Kurulu taraf\u0131ndan, Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Se\u00e7imli Genel Kurul karar\u0131 al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. ,Karar uyar\u0131nca, Derne\u011fimizin Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Se\u00e7imli Genel Kurul Toplant\u0131s\u0131 16 Eyl\u00fcl 2018 Pazar g\u00fcn\u00fc \u00e7o\u011funlu\u011fa bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n Akatlar Spor ve K\u00fclt\u00fcr Kompleksi'nde yap\u0131lacakt\u0131r. Kamuoyunun bilgilerine sayg\u0131lar\u0131m\u0131zla sunar\u0131z" denildi.