Beşiktaş, Talisca'nın yerine Klaassen'i alıyor

\u0130ngiliz Sky Sports, Be\u015fikta\u015f'\u0131n Everton formas\u0131 giyen Hollandal\u0131 Davy Klaassen'i kiralayaca\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n,\u00d6te yandan Davy Klaassen, 2014 y\u0131l\u0131nda ilk kez giydi\u011fi Hollanda A Milli Tak\u0131m\u0131'yla 16 kar\u015f\u0131la\u015fmaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz yaz transfer d\u00f6neminde Ajax'tan Everton'a 27 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda transfer olan Klaassen, yeterince forma \u015fans\u0131 bulamad\u0131. \u00d6zellikle kendisini \u0130ngiliz kul\u00fcb\u00fcne ald\u0131ran Koeman'\u0131n kovulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan formaya hasret kalan 25 ya\u015f\u0131ndaki orta saha oyuncusu, sadece 7 ma\u00e7ta g\u00f6rev ald\u0131.,Be\u015fikta\u015f y\u00f6netimi Talisca'n\u0131n yerine gelecek isim konusunda p\u00fcr\u00fczleri gidermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, Sky Sports y\u0131ld\u0131z oyuncunun kiralanaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,\u0130ngiliz Sky Sports, Cenk Tosun'un yak\u0131n arkada\u015f\u0131 olan Klaassen'i Be\u015fikta\u015f'\u0131n kiralamak istedi\u011fini yazd\u0131. \r\n,Transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flayan Be\u015fikta\u015f, Everton'da forma giyen Hollandal\u0131 orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kiralamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131. ,Be\u015fikta\u015f'ta Talisca'n\u0131n yerine gelecek isim belli oldu.,Y\u00f6netim uzun aray\u0131\u015flar sonunda yeni sezon i\u00e7in yol haritas\u0131n\u0131 belirlemi\u015fti. ,Bu sezon \u015eampiyonlar Ligi'nde uzak kalacak olan ve bu y\u00fczden k\u00fc\u00e7\u00fclmeye gidece\u011fini a\u00e7\u0131klayan Be\u015fikta\u015f, kiral\u0131k ya da bonservisi elinde olan oyunculara y\u00f6neliyor. Davy Klaassen de siyah-beyazl\u0131 ekibin transfer profiline uygun bir isim.\r\n