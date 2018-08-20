Beşiktaş'tan flaş hamle! Fenerbahçe ile görüşmeler başladı...

\u0130ddiaya g\u00f6re iki kul\u00fcp aras\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ba\u015flarken, Be\u015fikta\u015f'\u0131n Ozan Tufan'a kar\u015f\u0131l\u0131k para art\u0131 futbolcu takas\u0131 teklif etti\u011fi belirtildi.,Fenerbah\u00e7e Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Damien Comolli, Ozan'\u0131n tak\u0131mda kalaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemesine ra\u011fmen milli futbolcu bu sezon hi\u00e7 forma \u015fans\u0131 bulamad\u0131,Be\u015fikta\u015f'\u0131n Fenerbah\u00e7e formas\u0131 giyen Ozan Tufan'\u0131 istedi\u011fine dair iddialar futbol g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.,Be\u015fikta\u015f ile Fenerbah\u00e7e, 2015 yaz Ozan'\u0131 Bursaspor'dan transfer etmek i\u00e7in yar\u0131\u015fm\u0131\u015f, sonunda kazanan taraf sar\u0131 lacivertliler olmu\u015ftu,Fenerbah\u00e7e, bonservisi i\u00e7in 7 milyon Euro \u00f6dedi\u011fi Ozan'a y\u0131lda 1.5 milyon Euro art\u0131 ma\u00e7 ba\u015f\u0131 10 bin Euro veriyor. \u015eenol G\u00fcne\u015f'in Bursaspor'u \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde y\u0131ld\u0131z\u0131 parlayan Ozan Tufan, Fenerbah\u00e7e formas\u0131yla \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 99 resmi ma\u00e7ta 9 gol att\u0131, 8 asist yapt\u0131,Son ad\u0131mlar\u0131 atan tak\u0131mlar art\u0131k kadrolar\u0131n\u0131 \u015fekillendiriyor. ,Spor Toto S\u00fcper Lig'in 2. haftas\u0131 sona ermek \u00fczereyken transfer d\u00f6nemi de kapanmak \u00fczere.,Be\u015fikta\u015f'tan fla\u015f hamle! Fenerbah\u00e7e ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ba\u015flad\u0131...,23 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, A Milli Tak\u0131m'da oynad\u0131\u011f\u0131 39 kar\u015f\u0131la\u015fmada ise 4 gol kaydetti. (H\u00fcrriyet)