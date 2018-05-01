Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı

Galatasaray kar\u015f\u0131s\u0131nda al\u0131nan 2-0'l\u0131k ma\u011flubiyetin ard\u0131ndan kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir dakikadan daha k\u0131sa s\u00fcren bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda ma\u00e7la ilgili de\u011ferlendirmelerde bulunmazken, soru da almayan \u015eenol G\u00fcne\u015f, Be\u015fikta\u015f y\u00f6netiminde kafalar\u0131n kar\u0131\u015fmas\u0131na sebep oldu.,Bir y\u0131l daha s\u00f6zle\u015fmesi bulunan G\u00fcne\u015f\u2019in sezon sonu g\u00f6revini b\u0131rakabilece\u011fi iddialar\u0131 nedeniyle harekete ge\u00e7en y\u00f6netim, fla\u015f bir karar ald\u0131...\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n kalan \u00fc\u00e7 ma\u00e7\u0131 da kazanarak sonuna kadar \u015fampiyonluk \u015fans\u0131n\u0131 zorlamas\u0131n\u0131 isteyen siyah-beyazl\u0131lar morali bir hayli bozuk olan G\u00fcne\u015f\u2019le gelecek sezonun planlamas\u0131n\u0131 yapacak. S\u00fcper Lig\u2019de \u00fcst \u00fcste iki sezon \u015fampiyonlu\u011fa ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 siyah-beyazl\u0131 tak\u0131mla bu sezon \u015eampiyonlar Ligi\u2019nde tarihi ba\u015far\u0131lara imza atan \u015eenol G\u00fcne\u015f\u2019in mutlaka g\u00f6revde kalmas\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnen Ba\u015fkan Fikret Orman, kurulu d\u00fczenin bozulmas\u0131n\u0131 istemiyor.\r\n\r\n\r\n,Orman\u2019\u0131n \u015fampiyonlu\u011fun ka\u00e7mas\u0131 halinde de \u015eenol G\u00fcne\u015f\u2019le devam etmek istedi\u011fi ve gelecek i\u00e7in yap\u0131lan planlar\u0131 bu a\u015famada de\u011fi\u015ftirmeyece\u011fi aktar\u0131ld\u0131. ,G\u00fcne\u015f\u2019le uzun y\u0131llar daha \u00e7al\u0131\u015fmak isteyen Fikret Orman, tecr\u00fcbeli hocan\u0131n kat\u0131 bir tutum sergilemesi halinde \u00f6ncelikle kendisini ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015facak. Aksi halde ise teknik adam konusunda B plan\u0131 devreye sokulacak.\u200b (Milliyet),Kadroda gen\u00e7le\u015ftirme hamlesi yapacak olan siyah-beyazl\u0131 y\u00f6netim bu nedenle de G\u00fcne\u015f\u2019in tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131nda kalmas\u0131n\u0131 arzuluyor. Ba\u015fkan Fikret Orman\u2019\u0131n hafta aras\u0131 deneyimli hocayla kritik bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapmas\u0131 bekleniyor.\r\n