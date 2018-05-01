Beşiktaş'tan olaylı derbi ile ilgili flaş karar

Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fc, Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131 yar\u0131 finalinde Fenerbah\u00e7e ile yap\u0131lan ve ya\u015fanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonras\u0131nda ise T\u00fcrkiye Futbol Federasyonunun (TFF) verdi\u011fi derbinin kald\u0131\u011f\u0131 yerden oynanmas\u0131 karar\u0131na itiraz etti,Federasyonun derbi karar\u0131n\u0131 TFF Tahkim Kuruluna ta\u015f\u0131yan siyah-beyazl\u0131 kul\u00fcp, ba\u015fvuruyu bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n\r\n,AA'da yer alan habere g\u00f6re Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fc Hukuk \u0130\u015flerinden Sorumlu Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi \u015eafak Mahmutyaz\u0131c\u0131o\u011flu yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Tahkim Kuruluna yapt\u0131klar\u0131 itiraz\u0131 de\u011ferlendirdi.\r\n\r\n,Mahmutyaz\u0131c\u0131o\u011flu, 3 May\u0131s Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc kald\u0131\u011f\u0131 yerden oynanmas\u0131na karar verilen s\u00f6z konusu derbi ma\u00e7a \u00e7\u0131kmama karar\u0131n\u0131 divan kurulunda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcklerini ve Be\u015fikta\u015f camias\u0131n\u0131n bu karar\u0131n arkas\u0131nda durdu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n\r\n,Tahkim Kuruluna ba\u015fvurmalar\u0131na ili\u015fkin ise siyah-beyazl\u0131 kul\u00fcb\u00fcn y\u00f6neticisi, "Be\u015fikta\u015f camias\u0131n\u0131n se\u00e7ilmi\u015f y\u00f6neticileri olarak \u00fczerimize d\u00fc\u015fen b\u00fct\u00fcn sorumlulu\u011fu yerine getirmekle m\u00fckellefiz. Ma\u00e7a \u00e7\u0131kmama karar\u0131 camiam\u0131z\u0131n do\u011frulu\u011funa inanarak ald\u0131\u011f\u0131 bir karard\u0131r ancak y\u0131llar sonra 'Ni\u00e7in tahkime gidilmedi' diye sorulmas\u0131n\u0131 ve bu y\u00fczden hesaba \u00e7ekilmeyi istemiyoruz. Bu y\u00fczden b\u00fct\u00fcn hukuki giri\u015fimleri yap\u0131yoruz. Tahkim Kuruluna yap\u0131lan itiraz da bu hukuki giri\u015fimlerden biridir." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u015eafak Mahmutyaz\u0131c\u0131o\u011flu, TFF'nin hatal\u0131 bir karar verdi\u011fini savunarak, "Be\u015fikta\u015f'\u0131n haklar\u0131n\u0131 hukuk kar\u015f\u0131s\u0131nda sonuna kadar savunaca\u011f\u0131z. A\u00e7\u0131klanan karar\u0131n yanl\u0131\u015f oldu\u011funu kamuoyu biliyor. Al\u0131nan bu karar federasyonun talimatlar\u0131na, UEFA ve FIFA'n\u0131n emsal kararlar\u0131na ayk\u0131r\u0131d\u0131r. Bu hukuki hatan\u0131n d\u00fczeltilmesi i\u00e7in ba\u015fvuruda bulunduk." de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.\r\n\r\nTahkim Kuruluna ba\u015fvuru i\u00e7in geni\u015f \u00e7apl\u0131 bir dilek\u00e7e haz\u0131rlad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Mahmutyaz\u0131c\u0131o\u011flu, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,"Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ba\u015fvurunun ard\u0131ndan sonu\u00e7 lehimize olmaz ise Be\u015fikta\u015f ald\u0131\u011f\u0131 karar\u0131 3 May\u0131s Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc uygulayacakt\u0131r ve sahaya \u00e7\u0131kmayacakt\u0131r."