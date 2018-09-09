Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Görüşmeler başladı

Be\u015fikta\u015f`ta beklenen karar \u00e7\u0131kt\u0131, g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ba\u015fl\u0131yor...,\u015eenol G\u00fcne\u015f, G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl`\u00fcn sakatl\u0131k riskinin olmas\u0131 ve s\u00fcrekli a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131n artmas\u0131 nedeniyle devre aras\u0131nda kesinlikle sa\u011f beke transfer istiyor. ,Yaz transfer d\u00f6neminde bu b\u00f6lgeye takviye ger\u00e7ekle\u015ftiremeyen Be\u015fikta\u015f, devre aras\u0131nda bu a\u00e7\u0131\u011f\u0131 kapatman\u0131n pe\u015finde. Hedefteki isim de belli... ,G\u00fcne\u015f`in ge\u00e7en sezondan beri kadroda g\u00f6rmek istedi\u011fi Kaan Ayhan i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ba\u015flad\u0131. ,Siyah Beyazl\u0131lar\u0131n hedefi bonservis bedeli 3 milyon 250 bin euro olan Kaan Ayhan`\u0131 \u015fimdiden bitirmek... ,Alman kul\u00fcb\u00fc Fortuna D\u00fcsseldorf ile \u00f6n\u00fcm\u00fczdei g\u00fcnlerde temaslar\u0131n\u0131 art\u0131racak olan Be\u015fikta\u015f, listede bulunan di\u011fer alternatiflere de y\u00f6nelecek.