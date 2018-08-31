Beşiktaş transferin son gününde bombayı patlattı

Transferin son g\u00fcn\u00fcnde...,Be\u015fikta\u015f bombay\u0131 patlatt\u0131.,Be\u015fikta\u015f, Adem Ljajic ve kul\u00fcb\u00fc Torino ile her konuda anla\u015fmaya vard\u0131. S\u0131rp y\u0131ld\u0131z, 8 milyon euroluk sat\u0131n alma opsiyonuyla 1 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiraland\u0131.\r\n,Torino'dan Ljajic i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini s\u00fcrd\u00fcren Be\u015fikta\u015f, mutlu sona ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Siyah beyazl\u0131lar S\u0131rp futbolcu ve kul\u00fcb\u00fc Torino'yla her konuda anla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Transfer i\u00e7in gerekli evraklar\u0131n yeti\u015fmesi halinde, 26 ya\u015f\u0131ndaki oyuncunun \u00f6\u011fleden sonra \u0130stanbul'da olmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,.,Ve 10 numara geldi.