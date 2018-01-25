Beşiktaş, Vagner Lov için Alanyaspor'la anlaştı

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15 Temmuz Destanı
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DÜNYA
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Katalonya Parlamentosu Puigdemont'un başkanlığını oylayacak
DÜNYA
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Pentagon'dan açıklama: Türkiye ile krizde değiliz
DÜNYA
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ABD'den Afrin için 'PKK' itirafı
YAŞAM
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Kontrolsüz kavşakta kaza: 6 yaralı
YAŞAM
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İstanbul’da yer yer kar yağışı etkili oluyor
DÜNYA
-
Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili ABD'den yeni açıklama
DÜNYA
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Artık Almanya'da da aranıyor
YAŞAM
-
Vali Günaydın’dan Isparta köylerine müjdeler
YAŞAM
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'U' dönüşü sırasında kaza yaptı, otomobilini bıraktı kaçtı
YAŞAM
-
Cep telefonu hırsızı yakalandı
YAŞAM
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Samsun'da tüfekle yaralamaya adli kontrol
YAŞAM
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Eroin ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
YAŞAM
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Sancaktepe'de silahlı market soygunu
DÜNYA
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Ekonomi Bakanı Zeybekci, Davos'ta üst düzey yöneticilerle görüştü
DÜNYA
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California sahili açıklarında deprem
DÜNYA
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Rudeyne: Kudüs masada olmayacaksa ABD de olmaz
DÜNYA
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Macaristan'dan BM Genel Sekreterinin göç politikasına tepki
EKONOMİ
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Şimşek: Yatırımları, büyümeyi ve üretimi artıran alanlara yoğunlaştırıyoruz
YAŞAM
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Isparta kent merkezi ve ilçelerinde kar ve tipi etkili oldu
YAŞAM
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9 bin lirasını abdest alırken çaldırdı
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Ramazan
Beşiktaş, Vagner Lov için Alanyaspor'la anlaştı
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Beşiktaş golcü transferinde sona geldi. Siyah beyazlılar, Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor'la anlaşmaya vardı.
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