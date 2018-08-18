Beşiktaş yeni transferi İstanbul'a getirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz'i eleyen Be\u015fikta\u015f'ta transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yeniden h\u0131z kazand\u0131. ,29 ya\u015f\u0131ndaki Meksikal\u0131 imza i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019ye geldi.,Siyah-beyazl\u0131lar, sezon sonunda tak\u0131mdan ayr\u0131lan Talisca'n\u0131n yerine arad\u0131\u011f\u0131 10 Numara'y\u0131 Almanya'da buldu.., Kara Kartal, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un 29 ya\u015f\u0131ndaki orta saha oyuncusu Marco Fabian'\u0131 d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde \u0130stanbul'a getirdi., Menajeriyle birlikte Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na geldi\u011fi belirtilen Fabian ile anla\u015fmaya var\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Meksika Milli Tak\u0131m\u0131'nda da g\u00f6rev yapan Marco Fabian'\u0131n sat\u0131n alma opsiyonuyla kiralanmas\u0131 konusunda kul\u00fcb\u00fc Eintracht Frankfurt ile de b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde el s\u0131k\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.., 10 numara pozisyonunda g\u00f6rev yapan Fabian, 2016'da 3 .7 milyon euro'ya Frankfurt'a transfer olmu\u015ftu. \u0130lk sezonunda 24 ma\u00e7ta 7 gol at\u0131p, 4 asist yapan Meksikal\u0131 y\u0131ld\u0131z, ge\u00e7en sezon ise ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sakatl\u0131klar nedeniyle 7 ma\u00e7ta g\u00f6rev ald\u0131 ve 1 kez a\u011flar\u0131 havaland\u0131rd\u0131. (Fotoma\u00e7),Tak\u0131mdan ayr\u0131lan Talisca\u2019n\u0131n yerine yeni bir maestro arayan Be\u015fikta\u015f, arad\u0131\u011f\u0131 ismi Almaya\u2019da buldu.