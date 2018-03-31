Besinlerin kullanım ömrünü uzatmak elinizde...

Eti buzlukta buz tutmadan uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fc saklaman\u0131n bir yolu var.\r\n,Saklamak istedi\u011finiz taze eti sandvi\u00e7 po\u015fetlerinin i\u00e7ine koyun ve po\u015fetin a\u011fz\u0131n\u0131 kapat\u0131n.\r\n,Ard\u0131ndan po\u015feti oda s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131ndaki suyun i\u00e7ine bat\u0131rarak i\u00e7indeki havan\u0131n vakumlanmas\u0131n\u0131 bekleyin.\r\n,Etin buz tutmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6receksiniz. E\u011fer b\u00f6yle saklarsan\u0131z etin buzluktaki \u00f6mr\u00fc de uzam\u0131\u015f olacak.\r\n,\u00c7ileklerin buzdolab\u0131nda \u00e7abuk \u00e7\u00fcr\u00fcmesini engellemek elinizde.\r\n,Oda s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131ndaki suyun i\u00e7ine elma sirkesi d\u00f6k\u00fcn.\r\n,\u00c7ilekleri paketiyle birlikte bu sirkeli suyun i\u00e7ine bat\u0131r\u0131n ve bir s\u00fcre beklettikten sonra kurutup buzdolab\u0131na koyun.\r\n,G\u00fcnler sonra bile \u00e7ileklerin ilk g\u00fcn tazeli\u011finde sakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6receksiniz.\r\n,Haz\u0131r tost ekmeklerinin k\u00fcflenmesini engellemek asl\u0131nda \u00e7ok kolay.\r\n,Bir adet kuru kereviz sap\u0131n\u0131 tost ekme\u011fi po\u015fetinin i\u00e7ine koyun.\r\n,Ekmeklerin bir hafta sonra bile k\u00fcflenmeden sakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6receksiniz.\r\n,Kurabiyelerin tazeli\u011fini korumas\u0131n\u0131n \u00e7ok basit bir yolu var.\r\n,Kurabiyelerin i\u00e7ine bir dilim ekmek koyun.\r\n,G\u00fcnler sonra bile ayn\u0131 tazelikte kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6receksiniz.\r\n,S\u00fct\u00fcn bozulmamas\u0131 i\u00e7in marketten ald\u0131ktan sonra bir miktar tuz d\u00f6k\u00fcn.\r\n,Daha sonra s\u00fcr\u00fc \u00e7alkalayarak buzdolab\u0131na koyun. B\u00f6ylece buzdolab\u0131 \u00f6mr\u00fcn\u00fc uzatm\u0131\u015f olacaks\u0131n\u0131z.\r\n,Muzun bozulmamas\u0131n\u0131 sa\u011flamak elinizde.\r\n,Muzlar\u0131n sap\u0131na buzdolab\u0131 po\u015feti sar\u0131n.\r\n,Bir hafta sonra bile kararmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6receksiniz.\r\n