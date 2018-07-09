Beştepe'de Abdullah Gül sürprizi

Be\u015ftepe'de yeni sistem i\u00e7in d\u00fczenlenen t\u00f6rene 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl de kat\u0131ld\u0131.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Meclis'te yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurba\u015fkan\u0131 olarak tarihe ad\u0131n\u0131 yazd\u0131rd\u0131. \r\n\r\n,T\u00f6rene 6 bin davetli ile 22 devlet ba\u015fkan\u0131 da kat\u0131ld\u0131. ,Yeni sisteme ge\u00e7i\u015f i\u00e7in Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde \u00f6zel bir t\u00f6ren d\u00fczenlendi.,T\u00f6rene kat\u0131lanlar aras\u0131nda 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl de var. G\u00fcl, t\u00f6ren alan\u0131ndaki yerini ald\u0131.