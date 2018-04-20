Beştepe'den ÖTV indirimi sinyali

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Ekonomi Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Cemil Ertem, \u00d6TV indirimi ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmelerde bulundu.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Ekonomi Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Cemil Ertem, \u00d6TV indirimi ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede "Enflasyon beklentilerini d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunlar\u0131 kullanmaktan \u00e7ekinilmemeli" dedi.\r\n\r\n,- Bu y\u0131l y\u00fczde 7'nin \u00fczerinde b\u00fcy\u00fcme bekliyoruz; se\u00e7ime ra\u011fmen b\u00fcy\u00fcme temposunda bir de\u011fi\u015fiklik olmayacak\r\n\r\n,- Petrol fiyatlar\u0131ndaki art\u0131\u015fa ra\u011fmen maliye ve para politikas\u0131yla \u00e7ift haneye \u00e7\u0131kan enflasyonda beklentileri tek haneye indirecek ara\u00e7lar var\r\n\r\n- KGF'de ihracat kredilerinde 14 milyar liral\u0131k limitten 8 milyar TL'ye yak\u0131n kredi kulland\u0131r\u0131ld\u0131; bu, ihracat\u0131n 2018'de tempolu artaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor\r\n\r\n,- Petrol fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00fckseli\u015fine ba\u011fl\u0131 olarak enflasyon beklentilerinde bozulmadan bahsediliyor; petrolde 70 dolar seviyesinde kat\u0131l\u0131k olursa maliye politikas\u0131nda ataca\u011f\u0131m\u0131z ad\u0131mlar olabilir\r\n\r\n- Fiyat esnekli\u011fi olmayan alanlarda \u00f6tv indirimleri b\u00fct\u00e7ede \u00e7ok olumsuz etkiye yol a\u00e7maz\r\n\r\n- (\u00d6TV indirimiyle) Enflasyon beklentilerini d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunlar\u0131 kullanmaktan \u00e7ekinilmemeli