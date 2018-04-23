Beyaz çayın faydaları

Beyaz \u00e7ay; \u00e7ay\u0131n farkl\u0131 bir i\u015flem tekni\u011fi uygulanarak \u00fcretilmesi sonucunda elde edilen bir i\u00e7ecektir. \u00c7ok hafif bir tada sahip olmas\u0131 ve di\u011fer \u00e7aylara g\u00f6re az i\u015flem g\u00f6rmesi nedeniyle daha faydal\u0131d\u0131r. \u0130\u015fte beyaz \u00e7ay\u0131n yararlar\u0131...\r\n\r\n,-Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirir ve v\u00fccudu kansere kar\u015f\u0131 korur.\r\n\r\n-Tansiyon ve kolesterol\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr.\r\n\r\n-\u0130\u00e7erdi\u011fi antioksidan ve polifenoller sayesinde cildi ya\u015flanmaya kar\u015f\u0131 korur.,-Beyaz \u00e7ay, kan dola\u015f\u0131m\u0131 bozuklu\u011funu ve kalp damar hastal\u0131klar\u0131 riskini azalt\u0131r.\r\n\r\n-G\u0131dalardan al\u0131nan fazla ya\u011f\u0131n v\u00fccut taraf\u0131ndan emilmesini \u00f6nleyerek kilo vermeye yard\u0131mc\u0131 olur.\r\n\r\n-Beyaz \u00e7ay i\u00e7erdi\u011fi az miktarda flor\u00fcr sayesinde di\u015f, di\u015f eti ve kemiklerin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korur.,-Ayr\u0131ca vir\u00fcs ve bakterilere kar\u015f\u0131 etkisi ye\u015fil \u00e7aydan daha kuvvetlidir.