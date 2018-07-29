Beyaz Kod Nedir? | Beyaz Kod Neden Verilir?

Son g\u00fcnlerin en \u00e7ok merak edilenlerinden biri de 'beyaz kod' oldu. ,Giresun'da Yusuf Topal adl\u0131 vatanda\u015f\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc ile sonu\u00e7lanan olay sonra beyaz kodun ne oldu\u011fu merak edilmeye ba\u015fland\u0131., \u0130\u015fte, resmi bilgiler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda 'Beyaz kod nedir?' sorusunun yan\u0131t\u0131...\r\n\r\n,D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc \u015fiddeti \u201cki\u015finin kendisine, kar\u015f\u0131s\u0131ndaki bireye, gruba, topluma kar\u015f\u0131 yaralanma, \u00f6l\u00fcm, psikolojik zarar ve kay\u0131pla sonu\u00e7lanan ya da sonu\u00e7lanmas\u0131 muhtemel fiziksel g\u00fc\u00e7 uygulamas\u0131 veya tehdidinde bulunmas\u0131\u201d olarak tan\u0131mlam\u0131\u015ft\u0131r. ,Beyaz Kod sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na y\u00f6nelik \u015fiddeti \u00f6nlemek i\u00e7in kullan\u0131lan acil durum y\u00f6netim arac\u0131d\u0131r. ,Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 \u015fiddet olaylar\u0131na maruz kald\u0131klar\u0131nda yeterli m\u00fcdahale ve d\u0131\u015f g\u00fcvenlik g\u00fcc\u00fc deste\u011fi sa\u011flanarak, gerekli g\u00fcvenlik tedbirlerinin al\u0131nmas\u0131 ve ger\u00e7ekle\u015fen olaylar\u0131n analizinin yap\u0131larak ilgili sa\u011fl\u0131k kurumuna \u00f6zg\u00fc tedbirlerin al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla olu\u015fturulmu\u015f bir sistemdir.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 \u015fiddet olaylar\u0131n\u0131n bildirmek i\u00e7in 24 saat hizmet veren \u201c113\u201d numaral\u0131 telefonu veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formunu kullanabilir. E\u011fer \u015fiddete maruz kalan ki\u015filer beyaz kod bildirimini kendileri yapmad\u0131larsa olayla ilgili tutanaklar\u0131na istinaden kurum yetkilisi taraf\u0131ndan www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formu doldurulur., E\u015f zamanl\u0131 olarak olay\u0131n ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi sa\u011flan\u0131r. \u0130lgili birimlerden gelen de\u011ferlendirmeler sonucu \u015fiddete maruz kalan \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 avukatl\u0131k hizmetleri birimiyle ileti\u015fime ge\u00e7mesi sa\u011flan\u0131r.