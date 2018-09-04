Beyaz Saray'dan Esad'a uyarı!

ABD a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k tehdit etti! Esed'e son uyar\u0131!,ABD y\u00f6netimi, Suriye'nin \u0130dlib kentindeki geli\u015fmeleri yak\u0131ndan izledi\u011fini vurgulayarak, "E\u011fer Be\u015f\u015far Esad yeniden kimyasal silah kullanmay\u0131 se\u00e7erse ABD ve m\u00fcttefikleri h\u0131zl\u0131ca ve uygun \u015fekilde kar\u015f\u0131l\u0131k verecektir, bu konudaki duru\u015fumuz nettir." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n,"A\u00e7\u0131k olal\u0131m, e\u011fer Be\u015f\u015far Esad yeniden kimyasal silah kullanmay\u0131 se\u00e7erse ABD ve m\u00fcttefikleri h\u0131zl\u0131ca ve uygun \u015fekilde kar\u015f\u0131l\u0131k verecektir, bu konudaki duru\u015fumuz nettir." ifadesine yer verilen a\u00e7\u0131klamada, sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in diplomasi yoluna i\u015faret edildi.\r\n\r\n,Beyaz Saray Bas\u0131n S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc, ABD'nin \u0130dlib'deki son geli\u015fmelere ili\u015fkin duru\u015funa ili\u015fkin yaz\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Yap\u0131lan de\u011ferlendirmede, "ABD, Rusya ve \u0130ran destekli Esad rejiminin yak\u0131n bir sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n tehdidi alt\u0131nda milyonlarca masum sivilin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Suriye'nin \u0130dlib b\u00f6lgesindeki geli\u015fmeleri yak\u0131ndan izliyor. Ba\u015fkan Donald Trump, bu t\u00fcr bir sald\u0131r\u0131n\u0131n zaten trajik olan \u00e7at\u0131\u015fmay\u0131 pervas\u0131zca daha da k\u00f6t\u00fcle\u015ftirece\u011fi ve y\u00fcz binlerce insan\u0131n hayat\u0131n\u0131 riske ataca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde uyar\u0131da bulunmu\u015ftur." denildi.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada ayr\u0131ca "ABD, Suriye'deki d\u00fc\u015fmanl\u0131klar\u0131 a\u015fabilmek i\u00e7in Birle\u015fmi\u015f Milletler G\u00fcvenlik Konseyi (BMGK) 2254 say\u0131l\u0131 karar\u0131 do\u011frultusunda kal\u0131c\u0131 bir diplomatik \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmak amac\u0131yla m\u00fcttefikleriyle beraber \u00e7al\u0131\u015fmaya yorulmadan devam edecektir." ifadesi kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump, d\u00fcn Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Be\u015f\u015far Esad Suriye'nin \u0130dlib \u015fehrine d\u00fc\u015f\u00fcnmeden sald\u0131rmamal\u0131. Ruslar ve \u0130ranl\u0131lar bu muhtemel insanl\u0131k trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Y\u00fcz binlerce insan \u00f6lebilir." yorumunu yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Heather Nauert de bas\u0131n brifinglerinde "ABD'nin s\u00fcreci yak\u0131ndan izledi\u011fini" ve "\u00f6zellikle kimyasal silah sald\u0131r\u0131s\u0131na kar\u015f\u0131 kararl\u0131 bir duru\u015f g\u00f6stereceklerini" ifade etmi\u015fti.