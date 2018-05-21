Beyaz Show sessiz sedasız bitti

Uzun y\u0131llard\u0131r Kanal D\u2019nin en k\u00f6kl\u00fc programlar\u0131 aras\u0131nda yer alan ve Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk\u2019\u00fcn sundu\u011fu Beyaz Show program\u0131n\u0131n bir s\u00fcredir ekranda olmay\u0131\u015f\u0131 dikkat \u00e7ekiyordu.\r\n,Kanal\u0131n y\u00f6netim de\u011fi\u015ftirmesiyle arka planda ya\u015fananlar da ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,HT Magazin yazar\u0131 Mustafa Do\u011fan, Beyaz Show`un Kanal D maceras\u0131n\u0131n biti\u015fini kaleme ald\u0131.\r\n,Do\u011fan, bak\u0131n hangi detaylar\u0131 veriyor. \u201cBeyaz Show defteri kapand\u0131! KANAL D\u2019nin simge programlar\u0131ndan, olmazsa olmazlar\u0131ndand\u0131 \u2018Beyaz Show\u2019.\r\n,Son y\u0131llarda eski tad\u0131n\u0131 vermiyordu belki ama alternatifi de yoktu. Beyaz zaman zaman yoruldu\u011funu hissettirse de cuma ak\u015famlar\u0131n\u0131n tad\u0131 tuzuydu. \u0130\u015fte ekranlar\u0131m\u0131z\u0131n en uzun soluklu talk show\u2019unun Kanal D maceras\u0131 resmen bitti. Do\u011fan Ailesi\u2019ne olan ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve duygusal ki\u015fili\u011fi herkes\u00e7e bilinen Beyaz\u2019\u0131n sat\u0131\u015f nedeniyle tad\u0131n\u0131n ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131, yeni sezonda ekranda olmaya s\u0131cak bakmad\u0131\u011f\u0131 zaten biliniyordu. Bir yandan yeni y\u00f6netimin elini rahatlatma niyeti de vard\u0131. Malum, patronaj de\u011fi\u015fikli\u011fi sonras\u0131 h\u0131zl\u0131 bir d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm ya\u015fan\u0131yor kanalda. Yay\u0131n \u00e7izgisi yava\u015f yava\u015f de\u011fi\u015fiyor. Nisan sonu program\u0131n yay\u0131n\u0131na aniden ara verilmesi de bundand\u0131.\r\n,Ama final karar\u0131n\u0131 o de\u011fil, yeni y\u00f6netim ald\u0131. Nezaketen kendisine ba\u015fka program yapmas\u0131 teklifi g\u00f6t\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f. Tabii Beyaz bunun ne anlama geldi\u011fini biliyor, d\u00fc\u015f\u00fcnmeden reddetmi\u015f.\r\n,\u00c7eyrek as\u0131rl\u0131k bir programa b\u00f6yle bir veda yak\u0131\u015fmazd\u0131. Zaten dedi\u011fim gibi, program\u0131n Kanal D maceras\u0131 bitti, ekran maceras\u0131 de\u011fil.\r\n,Asl\u0131nda en verimli d\u00f6neminde \u00fcnl\u00fc \u015fovmen. Y\u0131llar\u0131n birikimi ve tecr\u00fcbesi var. Do\u011fru bir ekiple bulu\u015fursa eski \u015fa\u015faal\u0131 g\u00fcnlerine d\u00f6nmesi i\u015ften bile de\u011fil. Duydu\u011fuma g\u00f6re Beyaz\u2019\u0131n da niyeti bir sezon ara verip sonra ekrana d\u00f6nmekmi\u015f. Biraz dinlenip kendini \u00f6zletmesi iyi bir fikir olabilir.\r\n,Tabii yeni sezona daha \u00e7ok zaman var. Bu arada akl\u0131n\u0131 \u00e7elecek bir teklif de pek\u00e2l\u00e2 gelebilir. Bekleyip birlikte g\u00f6rece\u011fiz. Fakat bir ger\u00e7ek var ki; emeklilik i\u00e7in \u00e7ok ama \u00e7ok erken!\r\n