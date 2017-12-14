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Beyazıt Camii’nin son durumu havadan görüntülendi
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Yüzyıllarca yangınlara, depremlere ve doğal afetlere karşı dimdik ayakta durarak İstanbul’un önemli kültürel mirasları arasında yer alan Beyazıt Camii`nin restorasyon çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi.
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