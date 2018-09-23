Beyazıt Öztürk adeta eridi

O Ses T\u00fcrkiye'de j\u00fcri \u00fcyeli\u011fi yapacak olan Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk \u00f6nceki g\u00fcn bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Muhabirlerle sohbet eden sunucu, 2,5 ayda 12 kilo verdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,.,Muhabirlerle ayak \u00fcstt\u00fc sohbet eden \u00fcnl\u00fc komedyen 'Zay\u0131flad\u0131n\u0131z m\u0131?' sorusuna cevap verdi: ,\u0130\u015fte Beyaz'\u0131n m\u00fcthi\u015f de\u011fi\u015fimi...,Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk, program\u0131n moderat\u00f6r\u00fc ve yap\u0131mc\u0131s\u0131 Acun Il\u0131cal\u0131'dan sigorta ve primlerini tam yat\u0131rmas\u0131n\u0131 istedi\u011fini s\u00f6yleyerek esprili bir a\u00e7\u0131klamada bulundu.,"Yediklerime dikkat ettim, spor yapt\u0131m. 2,5 ayda 12 kilo verdim. Sezona haz\u0131r\u0131m, gayet formday\u0131m."\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn O Ses T\u00fcrkiye'nin yeni j\u00fcri \u00fcyeleri Seda Sayan, Hadise, Murat Boz ve Acun Il\u0131cal\u0131 ile yemek yiyen Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk, programda b\u00f6l\u00fcm ba\u015f\u0131na 100 Bin TL alaca\u011f\u0131 ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda ev ald\u0131\u011f\u0131na dair \u00e7\u0131kan haberlerle ilgili de a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.