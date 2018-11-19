Beyazıt Öztürk, Hadise'ye sitem etti: Aynı parayı mı alıyoruz?

O Ses T\u00fcrkiye'de g\u00fcn i\u00e7inde ilk kez bir yar\u0131\u015fmac\u0131ya d\u00f6nen Hadise'ye seyircilerden ele\u015ftiri geldi. Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk, Acun'a yapt\u0131\u011f\u0131 "Biz ayn\u0131 paray\u0131 m\u0131 al\u0131yoruz?" esprisiyle herkesi g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.\r\n,TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan O Ses T\u00fcrkiye'nin d\u00fcn ak\u015fam ki b\u00f6l\u00fcm\u00fcne Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn esprileri damga vurdu. O Ses T\u00fcrkiye'nin d\u00fcn ak\u015fam yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde g\u00fcn i\u00e7inde ilk kez bir yar\u0131\u015fmac\u0131ya d\u00f6nen Hadise'ye seyircilerden ele\u015ftiri geldi. Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk durumla ilgili espriyi patlatt\u0131.\r\n\r\n,O Ses T\u00fcrkiye'de d\u00fcn ak\u015fam yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde bir yar\u0131\u015fmac\u0131 'Dostum Dostum' \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 seslendirdi. \u015eark\u0131 boyunca kimsenin d\u00f6nmedi\u011fi yar\u0131\u015fmac\u0131ya son saniyelerde d\u00f6rt j\u00fcri \u00fcyesi birden d\u00f6nd\u00fc. Hadise'nin yar\u0131\u015fmac\u0131ya "Bug\u00fcn ilk kez size d\u00f6nd\u00fcm" dedi\u011fini duyan Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk espriyi patlatt\u0131. Hadise'nin b\u00fct\u00fcn g\u00fcn sadece bir yar\u0131\u015fmac\u0131ya d\u00f6nmesi de st\u00fcdyodaki seyircilerden de tepki \u00e7ekti.\r\n\r\n,Hadise'nin yar\u0131\u015fma boyunca ilk kez d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyan j\u00fcri \u00fcyesi Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk, Acuna d\u00f6nerek "Biz ayn\u0131 paray\u0131 m\u0131 al\u0131yoruz" dedi. Beyaz'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 espri ba\u015ftan Acun olmak \u00fczere t\u00fcm seyircileri k\u0131rd\u0131 ge\u00e7irdi.\r\n\r\n,O Ses'de \u015fa\u015f\u0131rtan ayn\u0131 zamanda g\u00fcld\u00fcren anlar ya\u015fand\u0131.