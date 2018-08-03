Beyazıt Öztürk'ün yeni işi belli oldu

Acun Il\u0131cal\u0131 yeni sezonda iddial\u0131 bir transfer yapt\u0131. ,\u0130ki g\u00fcn \u00f6nce yeni yay\u0131n d\u00f6nemiyle ilgili, \u201cBomba 1-2 transferimiz daha var ama \u015fimdi s\u00f6ylemeyece\u011fim\u201d diyen Acun Il\u0131cal\u0131\u2019n\u0131n s\u00fcrprizi belli oldu.\r\n\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131, \u201cBeyaz hem moderat\u00f6r hem de j\u00fcri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olaca\u011f\u0131na ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcp birlikte karar verece\u011fiz. Benim i\u00e7in \u00f6nemli olan O Ses T\u00fcrkiye ailesinde olmas\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc T\u00fcrkiye\u2019nin en \u00f6nemli isimlerinden biri Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk." dedi.\r\n,H\u00fcrriyet'te yer alan habere g\u00f6re; Beyaz Show program\u0131yla tan\u0131nan Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk Acun ile anla\u015ft\u0131.\r\n \r\n,\r\nIl\u0131cal\u0131 s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti "Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn bu y\u0131l O Ses T\u00fcrkiye\u2019ye bamba\u015fka bir hava getirece\u011fine inan\u0131yorum. Onun st\u00fcdyoda olacak olmas\u0131 beni bile heyecanland\u0131r\u0131yor.\u201d\r\n,\r\nBu geli\u015fme \u00fczerine O Ses T\u00fcrkiye j\u00fcrisinde nas\u0131l bir de\u011fi\u015fiklik olaca\u011f\u0131 merak konusu oldu.\r\n,\r\nDaha \u00f6nce Athena grubunun solisti G\u00f6khan \u00d6zo\u011fuz'un yar\u0131\u015fma ile s\u00f6zleri kafalar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. O Ses T\u00fcrkiye'deki gelece\u011finin belirsiz oldu\u011funu s\u00f6yleyenAthena G\u00f6khan daha sonra teklif gelirse j\u00fcri \u00fcyesi olarak programda yer alaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. \r\n,\r\nAcun Il\u0131cal\u0131, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Hakan Ural ve Esra Eron'un konu\u011fu olarak yeni sezon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Il\u0131cal\u0131, '\u0130ki dizi projemiz var. Birisi Jet Sosyete. Yeni sezonda bizde olacak. Di\u011fer ise sevgili Fatih Aksoy'la yapaca\u011f\u0131m\u0131z iddial\u0131 bir dizi projesi' dedi.,\r\n\r\nMedyap\u0131m imzal\u0131 di\u011fer dizisi hakk\u0131nda da bilgi veren Il\u0131cal\u0131 \u201c\u0130kinci i\u015f olarak sevgili Fatih Aksoy\u2019la \u00e7ok g\u00fczel bir projeye ba\u015fl\u0131yoruz, yeni bir dizimiz olacak. Kendisinin \u00e7ok inand\u0131\u011f\u0131, bizim ekibin \u00e7ok inand\u0131\u011f\u0131 bir proje\u201d diyerek dizinin Kore uyarlamas\u0131 bir baba-k\u0131z hikayesi olaca\u011f\u0131n\u0131 da a\u00e7\u0131klad\u0131.,\r\n\r\nIl\u0131cal\u0131, "Belki bundan sonra bir dizi daha yapaca\u011f\u0131z. Bomba bir iki transferimiz daha var ancak onlar\u0131 \u015fimdi a\u00e7\u0131klamayaca\u011f\u0131m. O Ses T\u00fcrkiye'nin yeni sezonunda da s\u00fcrprizlerimiz olacak" dedi.\r\n,\r\nMasterchef T\u00fcrkiye hakk\u0131nda bilgi veren Il\u0131cal\u0131, Cem Y\u0131lmaz ile \u015eahan G\u00f6kbakar\u2019\u0131n bundan sonraki yeni sinema projelerinin de TV8\u2019de ekrana gelece\u011fini belirtti.\r\n\r\n\r\n,G\u00fclse Birsel'le dostluklar\u0131n\u0131n eskiye dayand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Il\u0131cal\u0131, bir an\u0131s\u0131n\u0131 da \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: \u201cG\u00fclse ile biz \u00e7ok uzun y\u0131llardan beri tan\u0131\u015f\u0131r\u0131z. Kimsenin bilmedi\u011fi olaylar vard\u0131r, ben bunu s\u00f6ylemek istiyorum. Seyircilerimiz de bunu bilsin istiyorum \u00e7\u00fcnk\u00fc ben iyiliklerin saklanmas\u0131ndan yana de\u011filim. Neden de\u011filim, \u00f6rnek olmas\u0131n\u0131 istiyorum. Y\u0131l 2009, yani bundan 9-10 y\u0131l \u00f6nce Var m\u0131s\u0131n Yok musun\u2019da bir yar\u0131\u015fmac\u0131 ger\u00e7ekten acayip heyecanl\u0131 bir yar\u0131\u015fma ge\u00e7irdi. U\u011fra\u015ft\u0131, u\u011fra\u015ft\u0131, u\u011fra\u015ft\u0131 ve sonunda kaybetti. Gereksiz risk almad\u0131, devaml\u0131 bir \u015feyler yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Paray\u0131 yakalasa kabul edecek, yakalayamad\u0131 o teklifi. O teklifi yakalayamay\u0131nca da kaybetti. Gecesinde de hemen G\u00fclse Birsel arad\u0131. \u201cSenden tek bir \u015fey rica ediyorum, bu arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n l\u00fctfen bana telefonunu bul. \u00c7\u00fcnk\u00fc ben uyuyamayaca\u011f\u0131m yoksa. Onun kaybetti\u011fi miktar\u0131 ben kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131m\u2019 dedi\u201d\r\n